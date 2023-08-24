Кто приказал сбить самолет Пригожина: в США дали ответ

Российский диктатор Владимир Путин, вероятнее всего, приказал военному командованию сбить самолет вожака ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, пытаясь таким образом публично восстановить свое "господство" и отомстить за унижение после мятежа наемников 24 июня. Как предает портал "Комментарии", к такому выводу пришли эксперты Института изучения войны.

Самолет Пригожина. Фото из открытых источников

Аналитики считают, что представители ВС РФ, особенно министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов, вряд ли казнили бы Пригожина без приказа Путина.

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"Вся российская политическая сфера и сфера безопасности, вероятно, рассматривали дальнейшее выживание Пригожина после восстания ЧВК "Вагнера" как решение Путина", — говорится в публикации.

Таким образом в ISW отметили, что будут делать свои оценки, исходя из предположения, что Путин заказал убийство Пригожина, если не появятся доказательства обратного. При этом ранее аналитики считали, что руководитель Кремля вряд ли убьет вожака "вагнеровцев" из-за боязни разозлить наемников этой группировки.

Выказывается предположение, что Путин мог прийти к выводу, что он достаточно отделил Пригожина от ЧВК "Вагнера", и может ликвидировать его, не превращая "в мученика" для оставшихся боевиков группировки.

Некоторые командиры "вагнеровцев" недавно, судя по всему, предали эту организацию ради ЧВК "Редут", связанной с Минобороны РФ, что позволяет предположить, что усилия Кремля и российского военного ведомства по отделению элементов "Вагнера" от лояльных Пригожину — частично увенчались успехом.

По альтернативной версии, Путин, возможно, решил, что Пригожин перешел заранее установленную "красную черту", пытаясь сохранить доступ ЧВК "Вагнера" к операциям в Африке.

"Путин, Пригожин и Лукашенко, возможно, включили в сделку соглашение, положившее конец восстанию ЧВК "Вагнера", которое требовало от Пригожина ограничить присутствие его и "Вагнера" в СМИ и/или свернуть операции "Вагнера" в Африке", — говорится в отчете.

При этом 21 августа появилось видео Пригожина, в котором утверждается, что "вагнеровцы" расширяют свое присутствие в Африке. Предполагаемые неоднократные попытки Пригожина помешать Минобороны РФ полностью заменить контингент ЧВК "Вагнера" в Африке, возможно, также пересекли заранее установленную "красную черту", ограничивающую операции этих наемников на Африканском континенте.

"Путин, возможно, решил, что Пригожин нарушил достаточное количество аспектов или все заранее установленные договоренности", — пишут эксперты ISW в своем отчете.

Также аналитики добавляют, что Путин уже какое-то время мог намереваться казнить Пригожина, и что сбитие самолета вожака "вагнеровцев" 23 августа могло быть случайным совпадением, хотя такой вариант в Институте изучения войны называют маловероятным.

"Почти верный приказ Путина российскому Минобороны сбить самолет Пригожина, скорее всего, является публичной попыткой восстановить свое господство и отомстить за унижение, которое вооруженное восстание группы ЧВК "Вагнера" 24 июня причинило Путину и российскому Минобороны", — идет речь в публикации.

Также в ISW добавляют, что Кремль, похоже, создает условия, чтобы снять открытую ответственность за убийство Пригожина с Путина и российских военных.

Так, Росавиация создала специальную комиссию для расследования технического состояния разбившегося самолета, метеорологических условий на маршруте полета, а также работы диспетчерских служб и наземного радиооборудования.

Кроме того, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по обвинению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Связанный с Кремлем "военкор" отметил, что Следком может выбрать "ошибочный" запуск систем ПВО в качестве основной версии события, учитывая заявленные об ударах украинских беспилотников по Москве.

Российский инсайдерский источник заявил, что крушение самолета, скорее всего, будет оформлено как террористический акт, произошедший на борту, и депутат Госдумы РФ Евгений Попов уже повторил эту версию в российских СМИ.

Отметим, вчера стало известно, что в Тверской области России потерпел крушение бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, который западные СМИ приписывают главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.



