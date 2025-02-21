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Кто теперь не дает Зеленскому подписать мир с РФ: Лавров ошарашил заявлением

Лавров нашел нового «виновного» в том, что Украина отказывается идти на компромиссы с РФ

сегодня, 16:38
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Ткачик Олеся

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров резко осудил позицию генерального секретаря НАТО Марка Рютте по украинскому конфликту, назвав ее "вакханалией".

Кто теперь не дает Зеленскому подписать мир с РФ: Лавров ошарашил заявлением

Сергей Лавров

Глава МИД РФ сообщил, что российская сторона якобы располагает информацией, которая указывает на то, что генсек НАТО Марк Рютте "оказывает давление" на президента Украины Владимира Зеленского.

Как заявил Лавров, Рютте "убеждает" Зеленского не идти на переговоры с Россией до достижения определенных условий.

В то же время известно, что накануне генсек НАТО заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО не будет частью соглашения по урегулированию продолжающегося конфликта, но эта проблема может обсуждаться в будущем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор требует, чтобы Украина официально отказалась от Крыма и четырех своих областей – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. Также Путин хочет, чтобы Украина отказалась от НАТО, радикально сократила войска и вооружения, предоставила русскому языку статус второго государственного. Также Путин настаивает на том, что в Украине во время войны должны быть проведены выборы.

Похоже на то, что окружение Дональда Трампа только ждало повода от президента Владимира Зеленского, чтобы начать против него прямую атаку. Как считает политолог Максим Яли, эта атака на главу Украины имеет несколько целей. Во-первых, команда Трампа хочет заставить его подписать сделку с США по редкоземельным металлам и другим полезным ископаемым, а возможно и по инфраструктуре. Помимо этого, с помощью информационной атаки, говорит политолог, команда Трампа хочет подготовить Зеленского к максимальным компромиссам по мирному урегулированию с РФ.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/02/21/25147346.shtml?updated
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