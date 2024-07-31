Кто-то в Кремле думает не только об Украине: на Западе указали, к чему готовится РФ

Россия бережет свою авиацию и не использует ее настолько активно в войне в Украине, как сухопутные силы. При этом эксперты, опрошенные Business Insider, предполагают, что Кремль сохраняет этот ресурс для возможной предстоящей войны против НАТО.

Су-57

В частности, эксперт по военно-воздушным силам Института Митчелла и подполковник ВВС США в отставке Джон Баум отметил, что россияне могли бы привлечь в бой более совершенные самолеты, но они этого еще не сделали. По его словам, Россия до сих пор не использовала в активных операциях свой самый современный самолет Су-57, позиционируемый Кремлем как аналог американского F-35. Известно, что этот самолет несколько раз запускал ракеты с российской территории, но не залетал в украинское воздушное пространство.

При этом независимый исследователь обороны и бывший офицер Королевских ВВС Великобритании Эндрю Кертис подчеркнул, что Россия использует много своих воздушных средств, но многие не над территорией Украины. Он подчеркнул, что РФ использует Су-57 таким образом, чтобы избежать риска. По его мнению, россияне стремятся сохранить современные военно-воздушные силы для будущих операций.

"И это само по себе достаточно важно, поскольку это свидетельствует о том, что, по крайней мере, кто-то в Кремле думает не только об Украине", — сказал Кертис.

О том, что Россия жертвует эффективностью своих войск в Украине, чтобы сохранить ресурсы для будущего конфликта, заявил и Майкл Кларк, эксперт из России и Украины и советник по национальной безопасности Великобритании. Он добавил, что если бы россияне бросали против Украины все, что имеют, они, вероятно, были бы в более сильной позиции, чем сейчас.

Кларк добавил, что Россия бережет свои самолеты, поскольку понимает, что если слишком глубоко застрять в Украине, ничего не останется для конфликта с НАТО.

При этом известно, что Главнокомандующий США в Европе генерал Кристофер Каволи сообщил в апреле Конгрессу, что Россия потеряла в Украине всего около 10% своего воздушного флота.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, сколько самолетов у России.



