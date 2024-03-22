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Марьян Ощановский
По словам представителя Главного управления разведки МОУ Андрея Юсова, расстрел людей в концертном зале "Крокус сети холла" на северо-западе Москвы – это сознательная провокация спецслужб российского диктатора Владимира Путина.
ГУР прокомментировало теракт в Москве. Фото из открытых источников
Представитель ГУР напомнил, что Владимир Путин начинал политическую карьеру из подрыва жилых домов в российских городах.
Как известно, в России неизвестные люди в камуфляже открыли огонь в концертном зале "Крокус сити холла", находящемся на северо-западе Москвы. В результате теракта погибли по меньшей мере 40 человек и более 100 получили ранения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на третьем году войны украинские власти столкнулись с серьезным кадровым кризисом и кризисом политического управления, считает политический эксперт Константин Матвиенко. Эксперт убежден, что в действующем парламенте можно еще сформировать коалицию народного доверия, которая подготовит правительственную программу, подпишет коалиционное соглашение и сформулирует видение политического будущего Украины.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что опыт войн 20 века свидетельствует о том, что молодые люди должны участвовать в боевых действиях, заявил заместитель Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По его мнению, 27 лет – абсолютно неадекватный возраст мобилизации, который нужно изменить. Он отметил, что после войны у молодежи будет достаточно опыта, амбиций, сил и моральных прав, чтобы брать на себя ответственность за руководство государством.
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Ігор
сегодня, 22:25
Перевірити просто: якщо на тому заході не було юдейців, тоді це справді Путинська провокація. Для нас більш важливим є питання: Чи послухається Фюрер заборони завдавати ударів по території Росії? В обмін на можливість красти. Брешуть вони як завжди, а от подальші події сильно розчарують.