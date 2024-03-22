logo

BTC/USD

63083.14

ETH/USD

3297.19

LTC/USD

82.34

USD/UAH

39.25

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Кто устроил стрельбу в Москве: ГУР назвало организатора теракта
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто устроил стрельбу в Москве: ГУР назвало организатора теракта

Украинская разведка назвала организатора стрельбы в "Крокусе"

сегодня, 22:12
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

По словам представителя Главного управления разведки МОУ Андрея Юсова, расстрел людей в концертном зале "Крокус сети холла" на северо-западе Москвы – это сознательная провокация спецслужб российского диктатора Владимира Путина.

Кто устроил стрельбу в Москве: ГУР назвало организатора теракта

ГУР прокомментировало теракт в Москве. Фото из открытых источников

Представитель ГУР напомнил, что Владимир Путин начинал политическую карьеру из подрыва жилых домов в российских городах.

"Это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против своих граждан хочет ее завершить", — заявил Андрей Юсов.

Как известно, в России неизвестные люди в камуфляже открыли огонь в концертном зале "Крокус сити холла", находящемся на северо-западе Москвы. В результате теракта погибли по меньшей мере 40 человек и более 100 получили ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на третьем году войны украинские власти столкнулись с серьезным кадровым кризисом и кризисом политического управления, считает политический эксперт Константин Матвиенко. Эксперт убежден, что в действующем парламенте можно еще сформировать коалицию народного доверия, которая подготовит правительственную программу, подпишет коалиционное соглашение и сформулирует видение политического будущего Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что опыт войн 20 века свидетельствует о том, что молодые люди должны участвовать в боевых действиях, заявил заместитель Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По его мнению, 27 лет – абсолютно неадекватный возраст мобилизации, который нужно изменить. Он отметил, что после войны у молодежи будет достаточно опыта, амбиций, сил и моральных прав, чтобы брать на себя ответственность за руководство государством.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/22/7447744/
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 22:25

Перевірити просто: якщо на тому заході не було юдейців, тоді це справді Путинська провокація. Для нас більш важливим є питання: Чи послухається Фюрер заборони завдавати ударів по території Росії? В обмін на можливість красти. Брешуть вони як завжди, а от подальші події сильно розчарують.


Новости

Все новости