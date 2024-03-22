Кто устроил стрельбу в Москве: ГУР назвало организатора теракта

По словам представителя Главного управления разведки МОУ Андрея Юсова, расстрел людей в концертном зале "Крокус сети холла" на северо-западе Москвы – это сознательная провокация спецслужб российского диктатора Владимира Путина.

ГУР прокомментировало теракт в Москве. Фото из открытых источников

Представитель ГУР напомнил, что Владимир Путин начинал политическую карьеру из подрыва жилых домов в российских городах.

"Это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против своих граждан хочет ее завершить", — заявил Андрей Юсов.

Как известно, в России неизвестные люди в камуфляже открыли огонь в концертном зале "Крокус сити холла", находящемся на северо-западе Москвы. В результате теракта погибли по меньшей мере 40 человек и более 100 получили ранения.

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