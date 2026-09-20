Кто возглавит РФ после Путина: The Washington Post назвала 7 главных преемников

Владимир Путин не называет публичного своего возможного преемника, а созданная им система власти не предполагает очевидного наследника. По оценке Washington Post, потенциальная борьба за власть после ухода Путина может развернуться между представителями правительства, силовых структур, военно-промышленного комплекса и влиятельных бизнес-элит. Издание выделило семь мужчин, которые уже занимают важные позиции в российской системе и могут претендовать на пост президента России.

Кто может возглавить Россию после Путина

Михаил Мишустин – премьер-министр

Мишустин первый в формальной линии наследования: в случае досрочного прекращения полномочий Путина его обязанности переходят к главе правительства. До прихода в правительство он возглавлял Федеральную налоговую службу и имел репутацию технократа. Однако его более слабая связь с силовыми структурами может стать фактором в возможной борьбе элит за власть.

Алексей Дюмин – секретарь Государственного совета

Бывший охранник Путина Дюмин сделал карьеру в силовых и военных структурах. Он работал в Федеральной службе охраны, являлся заместителем руководителя военной разведки и возглавлял Силы специальных операций. В 2016 году стал губернатором Тульской области, а в 2024 секретарем Государственного совета. Близость Дюмина к Путину является одной из главных особенностей его карьеры.

Дмитрий Патрушев – вице-премьер-министр

Дмитрий Патрушев принадлежит к влиятельной семье русской политической элиты. Его отец Николай Патрушев – бывший директор ФСБ и секретарь Совета безопасности, давний соратник Путина. Дмитрий Патрушев работал в банковском секторе, а затем перешел на государственные должности. В 2024 году он стал вице-премьером после того, как его отец безуспешно продвигал его кандидатуру на должность премьера.

Борис Ковальчук – глава Счетной палаты

Борис Ковальчук – сын Юрия Ковальчука, одного из самых влиятельных российских бизнесменов и давнего соратника Путина. У его семьи есть интересы в медиа, банковском секторе и научных учреждениях. В 2024 году Ковальчука-младшего назначили главой Счетной палаты. Это дало ему важный государственный пост, хотя ожидаемого перехода к руководству крупнейшими энергетическими компаниями не произошло.

Денис Мантуров – первый вице-премьер

Мантуров более 10 лет возглавлял Министерство индустрии и торговли, а потом получил более широкие возможности, связанные с оборонной индустрией. В 2024 году он стал первым вице-премьером. Его позиция тесновато связана с русским военно-промышленным комплексом и функционированием военной экономики. По оценке WP, это может быть как источником влияния, так и фактором риска для его будущего.

Сергей Собянин – мэр Москвы

Собянин возглавляет Москву с 2010 года. До этого он работал в президентской администрации Путина и был связан с федеральной политикой. За годы руководства столицей Собянин сделал ставку на масштабную модернизацию городской инфраструктуры и цифровые технологии. В отличие от части других потенциальных фигур его карьера больше связана с управленческой и бизнес-элитами, чем с силовыми структурами.

Сергей Кириенко – руководитель внутренней политики Кремля

У Кириенко длительная история работы в российских властях. В 1998 году он был премьер-министром, а позже возглавлял "Росатом". В настоящее время он отвечает за внутреннюю политику Кремля и избирательные процессы. По данным WP, Кириенко также участвует в формировании нового поколения российских чиновников, в частности, через программу "Время героев". Его влияние в значительной степени связано с контролем над внутриполитическим аппаратом.

Список The Washington Post демонстрирует не столько готовую "очередь преемников", сколько структуру российских властей, где разные группы имеют собственные центры влияния. Мишустин представляет технократическое правительство, Дюмин – силовой и военный блок, Патрушев и Ковальчук – влиятельные семейно-элитные сети, Мантуров – оборонно-промышленный сектор, а Собянин и Кириенко – крупные административные и политические аппараты. Именно отсутствие очевидного наследника, по мнению WP, есть особенность системы, которую Путин выстраивал годами. В случае транзита власти результат будет зависеть от баланса между разными группами российской элиты и обстоятельствами, при которых этот транзит состоится.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин публично заговорил о своем преемнике.