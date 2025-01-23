Куча неприемлемых вещей: стало известно, какие требования предъявит РФ после ультиматума Трампа

Президент США Дональд Трамп не может не понимать, что при его жестком ультиматуме кремлевский диктатор Владимир Путин вряд ли готов будет идти на переговоры, говорит политолог Вадим Денисенко. Впрочем, добавляет он, Трамп также понимает, что только подняв столь ставки, он может спокойно объяснить почему не удалось остановить войну за один день.

Владимир Путин

Кроме того, отметил политолог, в команде Трампа понимают, что с большой долей вероятности россияне выставят свои предварительные недопустимые условия. Среди них, например, официальное согласование Украины на то, что аннексированные территории являются российскими (подписание соответствующего документа). Также россияне будут требовать что-либо по статусу русского языка.

А еще, говорит Денисенко, в Кремле скажут, что Украина должна сократить армию и закрыть ракетные программы, а Запад должен снять абсолютно все санкции с РФ.

И на это США пойти не смогут. Поэтому здесь они играют на опережение", – считает политолог.

При этом, по его словам, мнение Трампа о том, что есть Путин – есть война, нет Путина – нет войны, станет головной болью Кремля в ближайшие месяцы.

"Вероятность результативных переговоров пока, к сожалению, выглядит призрачно. Два базовых фактора остановки войны – потеря помощи Китая и обвал нефтяных возможностей РФ пока является лишь отдаленным будущим. Поэтому Путин, с большой долей вероятности, рискнет сыграть ва-банк. Правда, если все будет по сценарию Трампа, ближе к зиме он начнет выдыхаться и Китай вряд ли станет помогать", — говорит Денисенко.

Впрочем, по его словам, вероятность быстрого сценария окончания войны все же существует.

"Но только при условии скорых договоренностей США-Китай. Или же, Путин нужно чем-то глобально испугать. А его главный страх – жизнь", — подытожил Денисенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин очень боится того, что Трамп воплотит в жизнь его величайший ужас.



