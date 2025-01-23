Куча неприемлемых вещей: стало известно, какие требования предъявит РФ после ультиматума Трампа

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Ткачик Олеся
Президент США Дональд Трамп не может не понимать, что при его жестком ультиматуме кремлевский диктатор Владимир Путин вряд ли готов будет идти на переговоры, говорит политолог Вадим Денисенко. Впрочем, добавляет он, Трамп также понимает, что только подняв столь ставки, он может спокойно объяснить почему не удалось остановить войну за один день.
Владимир Путин
Кроме того, отметил политолог, в команде Трампа понимают, что с большой долей вероятности россияне выставят свои предварительные недопустимые условия. Среди них, например, официальное согласование Украины на то, что аннексированные территории являются российскими (подписание соответствующего документа). Также россияне будут требовать что-либо по статусу русского языка.
А еще, говорит Денисенко, в Кремле скажут, что Украина должна сократить армию и закрыть ракетные программы, а Запад должен снять абсолютно все санкции с РФ.
При этом, по его словам, мнение Трампа о том, что есть Путин – есть война, нет Путина – нет войны, станет головной болью Кремля в ближайшие месяцы.
Впрочем, по его словам, вероятность быстрого сценария окончания войны все же существует.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин очень боится того, что Трамп воплотит в жизнь его величайший ужас.
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