Куда подевались "вагнеровцы": в СМИ появилась интересная версия

Боевики расформированной российской частной военной компании "Вагнер" могли присоединиться к белорусскому спецподразделению "Торнадо", которое входит в состав Министерства внутренних войск Беларуси. Об этом пишет издание Reform.by, передает портал "Комментарии".

"Вагнеровцы" принимали активное участие в захвате Бахмута. Фото из открытых источников

Издание сообщает, что 14 декабря текущего года МВД и Внутренние войска Беларуси опубликовали ролики выступления служащих воинской части №3310 (Минск). Внимание журналистов привлекли флаги так называемой ПВК "Вагнер", висящие рядом с государственным флагом Беларуси и флагом спецподразделения "Торнадо".

Отмечается, что белорусские силовики не объяснили появление символики "Вагнера" на презентации спецназа. Однако, отмечает издание, пропагандист Russia Today Константин Придыбайло в своей социальной сети сообщил, что российские наемники действительно присоединились к белорусскому спецназу, якобы официально войдя в состав Внутренних войск Беларуси.

Издание отметило, что ранее командующий Внутренними войсками Беларуси Николай Карпенков заявлял, что внутренние войска будут проходить "боевое слаживание" с "вагнеровцами". Карпенков также признался, что в первые дни после пожилого мятежа в РФ встречался с Евгением Пригожиным. По его версии, на совместных учениях российские боевики должны были передать белорусским спецназовцам навыки использования артиллерии.

Reform.by предполагает, что "вагнеровцы" могли получить белорусское гражданство для прохождения службы в органах внутренних дел страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины с каждым днем все больше испытывают дефицит артиллерийских снарядов, из-за чего они вынуждены отказываться от наступательных операций и переходить к обороне. О дефиците боеприпасов изданию рассказали украинские военнослужащие, воюющие под Бахмутом. По их словам, из-за растущего дефицита Силы обороны вынуждены использовать в 4-5 раз меньше снарядов, чем это делают российские оккупанты.