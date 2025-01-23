Кулаки сжимаются: Соловьев бьется в истерики от ультиматума Трампа (ВИДЕО)

Российский пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику после поста Дональда Трампа с ультиматумом.

Владимир Соловьев

"Трамп, бесспорно, является системным врагом у него нет никакого основания вступать с нами в какие-то позитивные контакты", — заявил россиянин.

При этом, его разозлил тот факт, что американцы по-прежнему считают, что это они победили во второй мировой войне, а Россия просто помогала.

"У мены кулаки сжимаются", — говорит Соловьев.

Кроме того, пропагандиста вывели из себя и требования Трампа начать договариваться о мире в Украине, иначе против РФ будут введены санкции.

"А главное, либо вы немедленно договоритесь, либо мы введем такие санкции. Какие? Это что с великой Россией можно так разговаривать? Это что мы проигрываем войну? Это что враг стоит у наших ворот?" — проистерил Соловьев.

На эту истерику отреагировал эксперт по вопросу информационных войн Дмитрий Золотухин.

"Я думаю, что никакого прекращения войны не будет. Трамп не понимает Путина или очень хорошо понимает и знает, что никаких уступок тот делать не будет, а значит, Трамп сможет сказать, что он играл, но не угадал ни одной буквы и имеет право на решающий приз. Путину не нужно прекращение войны не на его условиях. Он думает, что у него все отлично и будет еще лучше", — говорит эксперт.

При этом он добавляет, что украинцы хотят прекращения войны, но не доверяют Трампу, а медиа-команды убеждают украинцев, что "Трамп сделает беду с вами"

"Поэтому нужно уже сейчас разрабатывать сценарий новой серии этого сериала с альтернативными героями", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп поставил ультиматум Путину.



