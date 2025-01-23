Кулаки сжимаются: Соловьев бьется в истерики от ультиматума Трампа (ВИДЕО)

Российский
пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику после поста Дональда Трампа с
ультиматумом.
Владимир Соловьев
"Трамп, бесспорно,
является системным врагом у него нет никакого основания вступать с нами в какие-то
позитивные контакты", — заявил россиянин.
При этом, его
разозлил тот факт, что американцы по-прежнему считают, что это они победили во
второй мировой войне, а Россия просто помогала.
"У мены кулаки
сжимаются", — говорит Соловьев.
Кроме того,
пропагандиста вывели из себя и требования Трампа начать договариваться о мире в
Украине, иначе против РФ будут введены санкции.
"А главное, либо
вы немедленно договоритесь, либо мы введем такие санкции. Какие? Это что с
великой Россией можно так разговаривать? Это что мы проигрываем войну? Это что
враг стоит у наших ворот?" — проистерил Соловьев.
На эту истерику
отреагировал эксперт по вопросу информационных войн Дмитрий Золотухин.
"Я думаю, что
никакого прекращения войны не будет. Трамп не понимает Путина или очень хорошо
понимает и знает, что никаких уступок тот делать не будет, а значит, Трамп
сможет сказать, что он играл, но не угадал ни одной буквы и имеет право на
решающий приз. Путину не нужно прекращение войны не на его условиях. Он думает,
что у него все отлично и будет еще лучше", — говорит эксперт.
При этом он
добавляет, что украинцы хотят прекращения войны, но не доверяют Трампу, а
медиа-команды убеждают украинцев, что "Трамп сделает беду с вами"
"Поэтому нужно
уже сейчас разрабатывать сценарий новой серии этого сериала с альтернативными
героями", — добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что Трамп поставил ультиматум Путину.
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