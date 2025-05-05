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9 мая в России и на оккупированных территориях возможны теракты

В России и на оккупированных территориях могут быть провокации

5 мая 2025, 14:52
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Недилько Ксения

Агенты партизанского движения "АТЕШ" из разных силовых структур РФ передают информацию о том, что российские спецслужбы планируют провокации на 9 мая с целью обвинить в них движение сопротивления путинскому режиму. Речь идет о возможных терактах против мирного населения как на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины.

9 мая в России и на оккупированных территориях возможны теракты

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"Это классическая методика ФСБ, к которой они уже неоднократно прибегали. Их цель — создать картинку для пропаганды, усилить репрессии и дискредитировать все сопротивляющиеся движения, в том числе и "АТЕШ".

Мы заявляем официально: движение АТЕШ действует исключительно против оккупационных войск и военной инфраструктуры. Мы не боремся с мирными людьми — мы действуем на пользу простых граждан. Именно поэтому враг боится нас и пытается очернить нас", – отметили в партизанском движении.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Сербии Александар Вучич заболел во время визита в Соединенные Штаты. Сербский лидер прервал поездку и вернулся в родную страну. Это произошло накануне визита в Москву, который запланирован на 9 мая.

Президент Сербии Александр Вучич внезапно заболел во время визита в США. Из-за болезненного состояния Вучич обратился за медицинской помощью, прошел обследование и решил вернуться в Сербию.

Таким образом, Вучич пропустил главные встречи в США, в том числе с республиканцами. Единственным с кем встретившийся президент Сербии оказался бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. В администрации Вучича не сообщили конкретной информации о болезни президента, однако отменили меры на ближайшие дни. Несмотря на критику со стороны ЕС, Вучич должен был ехать в Москву на День победы 9 мая. Пока неизвестно, отменит ли президент Сербии свой визит в Россию из-за внезапной болезни.



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