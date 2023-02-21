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300 тысячам уже призванных – мало: сколько Путин готовится еще мобилизовать россиян

Российский диктатор Путин не намерен останавливать мобилизацию в России

сегодня, 08:08
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Автор:

Кравцев Сергей

Огромные потери российской армии на войне в Украине заставляют Путина повышать ставки и призывать на войну еще больше россиян. Так, в самое ближайшее время могут одеть военную форму еще сотни тысяч человек. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times", со ссылкой на представителей американской разведки.

300 тысячам уже призванных – мало: сколько Путин готовится еще мобилизовать россиян

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

"Представители американской разведки говорят, что они получают свидетельства того, что вскоре он (Путин — ред.) может мобилизовать еще больше россиян в армию, добавив сотни тысяч к 300 тысячам уже призванных", — говорится в материале.


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В издании отмечается, что в обращении к Федеральному собранию Путин снова заявит, что он спасает не только Украину от "нацизма", но и Россию — от поглощения НАТО.

NYT пишет, что это утверждение кажется европейцам бессмысленным, но оно "стало объединяющим лозунгом в Москве".

Издание также предполагает, что президент РФ представит войну в Украине "как битву за восстановление русских исторических земель".

Стоит напомнить, во вторник, 21 февраля, центральные улицы Москвы перекроют для автотранспорта из-за послания российского диктатора Владимира Путина к Федеральному собранию.                                                                                                                                                                             

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Также издание "Комментарии" сообщало — кому адресовано заявление Владимира Зеленского о короткой войне – перед каким выбором оказалась Москва.




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Источник: https://www.nytimes.com/2023/02/20/us/politics/biden-putin-ukraine-visit.html?searchResultPosition=1
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