Между Москвой и Вашингтоном сохраняется потенциал для выстраивания конструктивных отношений, об этом заявил лава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров.

Сергей Лавров

"Потенциал есть всегда", — отметил министр РФ, добавив, что сам по себе факт хороших отношений между США и Россией, как и между США и Китаем, не должен восприниматься как нечто негативное.

Лавров подчеркнул, что текущее взаимодействие с администрацией президента Дональда Трампа носит вполне обыденный характер — "страны просто разговаривают друг с другом, без диктата и предварительных условий".

По его словам, несмотря на серьёзные разногласия между Вашингтоном и Пекином, включая экономическую конкуренцию и политику вокруг Тайваня, стороны продолжают вести диалог. При этом Россия, в период президентства Джо Байдена, рассматривалась в США как непосредственная угроза, в отличие от Китая, которого американская сторона видит долгосрочным стратегическим вызовом.

Комментируя отношения с нынешним американским лидером, Лавров отметил, что Трамп, по его мнению, стремится "вернуть нормальность" в международную политику и покончить с "идиотской истерикой", которая, как выразился министр, "порочит образ Америки на мировой арене".

Среди тем, обсуждаемых с США, Лавров назвал нормализацию условий работы диппредставительств. Он напомнил, что ещё при администрации Барака Обамы начались сокращения дипломатического персонала, а также были изъяты пять объектов российской дипломатической собственности, которые до сих пор остаются под арестом. По его словам, администрация Джо Байдена также "прибегла к заморозке российских активов".

Министр РФ подчеркнул, что нынешние власти США якобы "пытаются решить, как действовать дальше, чтобы не создавать опасного прецедента". При этом, отметил Лавров, в Вашингтоне допускают возможность использовать проценты от замороженных средств в пользу Украины.

"Они считают, что не должны прикасаться к основной массе украденных денег. Но они могут украсть проценты и потратить их на Украину. Это отвратительная логика. Это показывает, что неоколониальное мышление никогда не покидало этих людей", — полагает глава МИД РФ.

Также он подверг резкой критике политику команды Байдена, направленную на изоляцию России.

"Администрация Байдена решила, что Россия должна извлечь урок. И этот урок, это наказание, будет заключаться в изоляции. Глупо, если выражаться очень мягко", — сказал Лавров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как в РФ видят "нормализацию" вокруг Украины.



