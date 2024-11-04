Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обратить внимание на выступления своего официального представителя Стефана Дюжаррика по трактовке международного права в позициях Секретариата ООН. Об этом Лавров заявил на международном симпозиуме "Создавая будущее".

Путин и Гутерриш

"Генеральному секретарю стоит позаботиться о более четком освещении интерпретаций международного права, которое дает Секретариат ООН", — отметил Лавров, и добавил, что Секретариат имеет "выборочный" подход к трактовке положений Устава ООН в контексте ситуации вокруг Украины.

Лавров подчеркнул, что Устав ООН следует читать полностью, а не выборочно. По его словам, первая статья этого документа требует уважения прав каждого человека, независимо от расы, пола, языка или религии. Это, по его словам, касается конфликта в Украине. Он добавил, что не слышал ни одного заявления от представителя Гутерриша по поводу законодательного ограничения русского языка в Украине.

Также Лавров раскритиковал "позднюю реакцию" генсека ООН по угрозам интернационализации конфликта в Украине, отметив, что официальный представитель ООН выразил глубокую обеспокоенность сообщениями о сотрудничестве России с Северной Кореей в оборонной сфере, которая, по мнению генсека, может привести к интернационализации конфликта.

"ООН заговорила об интернационализации конфликта почти три года после того, как Запад начал активно поддерживать Украину в войне и руководить событиями на месте", — заявил Лавров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что генсек ООН Антониу Гутерриш посетил саммит БРИКС в Казани, чем вызвал шквал критики в Украине. При этом известно, что Гутерриша радушно принимали в РФ, он даже "поклонялся" Путину во время поздравления.



