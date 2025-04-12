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Ткачик Олеся
Россию в рамках урегулирования военного конфликта в Украине в первую очередь волнуют не оккупированные территории, заявил на Антальском дипломатическом форуме глава МИД страны-агрессора РФ Сергей Лавров.
Сергей Лавров
Российский дипломат заявил, что в советское время эти люди якобы "из-за поворота в истории" стали частью Украины.
Более того, Лавров цинично заявил, что этнически русские на территориях бывшей Украинской Советской Социалистической Республики якобы были лишены базовых прав: русский язык был запрещен, а книги на нем были выброшены из библиотек.
Комментируя вопрос завершения войны в Украине, Лавров заявил, что якобы президент США Дональд Трамп понимает, что остановить конфликт можно только путем устранения его "первопричин".
В этом контексте Лавров напомнил, что Трамп неоднократно заявлял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой, и это одна из первопричин, на которую российская сторона указывала неоднократно.
Более того, Лавров заявил, что в Белом доме якобы осознают, что территориальные вопросы должны быть решены в контексте установления долгосрочного урегулирования.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Лавров раскритиковал Белый дом за то, что там думают над том, чтобы конфисковать проценты по замороженным российским активам и потратить их на помощь в Украине.
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