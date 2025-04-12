Россию в рамках урегулирования военного конфликта в Украине в первую очередь волнуют не оккупированные территории, заявил на Антальском дипломатическом форуме глава МИД страны-агрессора РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров

"Что касается территорий, я хочу отметить очень важный момент, что для нас это все не про территории. Для нас это все про народ, который живет на этих землях, чьи предки столетиями жили там, и кто основал такие города, как Одесса, кто строил заводы, дороги, порты", — сказал министр страны-агрессора.

Российский дипломат заявил, что в советское время эти люди якобы "из-за поворота в истории" стали частью Украины.

Более того, Лавров цинично заявил, что этнически русские на территориях бывшей Украинской Советской Социалистической Республики якобы были лишены базовых прав: русский язык был запрещен, а книги на нем были выброшены из библиотек.

Комментируя вопрос завершения войны в Украине, Лавров заявил, что якобы президент США Дональд Трамп понимает, что остановить конфликт можно только путем устранения его "первопричин".

В этом контексте Лавров напомнил, что Трамп неоднократно заявлял, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой, и это одна из первопричин, на которую российская сторона указывала неоднократно.

Более того, Лавров заявил, что в Белом доме якобы осознают, что территориальные вопросы должны быть решены в контексте установления долгосрочного урегулирования.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Лавров раскритиковал Белый дом за то, что там думают над том, чтобы конфисковать проценты по замороженным российским активам и потратить их на помощь в Украине.



