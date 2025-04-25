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Лавров цинично оправдал кровавые удары РФ по Украине

Лавров снова заявил, что РФ атакует якобы только военные объекты

сегодня, 01:48
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Автор:
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Лиля Воробьева

После нового массированного удара РФ по украинским городам, произошедшему 24 апреля. Глава главного дипломатического ведомства в РФ Сергей Лавров снова оправдал убийства гражданского населения в Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью CBS.

Лавров цинично оправдал кровавые удары РФ по Украине

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

"Россия наносит в Украине удары исключительно по военным целям или гражданским целям, используемым военными,-" заявил Лавров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия цинично сообщила, куда избивала этой ночью. Украина пережила очередную массированную ракетно-дроновую атаку, в результате которой погибли и ранены гражданские люди, среди которых дети. Во враждебном Министерстве обороны РФ сообщили, что избивали исключительно по военным целям и подчеркнули, что "все поражено".

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производству ракетного топлива и порохов. Цели удара". в отчете вражеское ведомство.

Также "Комментарии" писали, что ночью Россия атаковала Украину ракетами и дронами . По данным министра МВД Игоря Клименко, около 40 очагов возгорания ликвидировали спасатели ГСЧС этой ночью в 9 регионах страны. Под массированным комбинированным ударом России находились Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельнитчина, Сумщина и Запорожье. Больше всего досталось Киеву, который обстреливал крылатые ракеты, ударные беспилотники и баллистика.



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