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Лавров цинично заявил, кто будет решать вопрос о переговорах Украины и РФ

Лавров заявил, что якобы вопрос о переговорах Украины и РФ точно не будет решать Зеленский

сегодня, 10:54 comments3249
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Ткачик Олеся

Как заявил глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров, вопрос о проведении переговоров с РФ по урегулированию военного конфликта якобы будет решать не президент Владимир Зеленский.

Лавров цинично заявил, кто будет решать вопрос о переговорах Украины и РФ

Сергей Лавров

При этом, как заявил Лавров, кремлевский диктатор Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия никогда не отказывались от переговоров.

"Ясно, что решать это будет не Зеленский. Нас призывают к переговорам и пытаются все перевернуть с ног на голову, говорят, что, мол, это Украина хочет переговоров, а Россия отказывается. Путин многократно говорил, что пусть Зеленский хотя бы отменит декрет двухлетней давности, который запрещает вести переговоры с правительством Путина. Даже не буду больше распространяться", — заявил глава МИД страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что якобы в телефонном разговоре с Путиным Трамп призвал его не эскалировать ситуацию в Украине. Вроде бы он согласился, что Украину не возьмут в НАТО, а оккупированные территории могут отойти России. При этом в Украине будет создана так называемая буферная зона. Украина может рассмотреть возможность отказа от вступления в НАТО при условии предоставления надежных гарантий безопасности, о чем заявил руководитель Центра исследования России, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко. Он отметил, что если вступление в НАТО будет отложено на 20 лет, США должны взять на себя конкретные обязательства по защите Украины.

Также "Комментарии" рассказывали, что Трамп собирается выставить Путину условия по прекращению войны в Украине. Если диктатор их не выполнит, то в Украину поедут вагоны с американскими боеприпасами.




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Источник: https://tass.ru/politika/22397895
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