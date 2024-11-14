Как заявил глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров, вопрос о проведении переговоров с РФ по урегулированию военного конфликта якобы будет решать не президент Владимир Зеленский.

Сергей Лавров

При этом, как заявил Лавров, кремлевский диктатор Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия никогда не отказывались от переговоров.

"Ясно, что решать это будет не Зеленский. Нас призывают к переговорам и пытаются все перевернуть с ног на голову, говорят, что, мол, это Украина хочет переговоров, а Россия отказывается. Путин многократно говорил, что пусть Зеленский хотя бы отменит декрет двухлетней давности, который запрещает вести переговоры с правительством Путина. Даже не буду больше распространяться", — заявил глава МИД страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что якобы в телефонном разговоре с Путиным Трамп призвал его не эскалировать ситуацию в Украине. Вроде бы он согласился, что Украину не возьмут в НАТО, а оккупированные территории могут отойти России. При этом в Украине будет создана так называемая буферная зона. Украина может рассмотреть возможность отказа от вступления в НАТО при условии предоставления надежных гарантий безопасности, о чем заявил руководитель Центра исследования России, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко. Он отметил, что если вступление в НАТО будет отложено на 20 лет, США должны взять на себя конкретные обязательства по защите Украины.

Также "Комментарии" рассказывали, что Трамп собирается выставить Путину условия по прекращению войны в Украине. Если диктатор их не выполнит, то в Украину поедут вагоны с американскими боеприпасами.



