Лавров дал новый "совет" странам Запада

Лавров посоветовал странам Запада прочесть обновленную ядерную доктрину России во всей полноте.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

"У нас сегодня основы ядерной доктрины официально опубликованы. Там уже подтверждено законодательно то, что президент [России Владимир Путин] месяц с небольшим [поэтому] озвучивал публично. .И не так, как они читают Устав ООН, видя там только то, что им нужно, а доктрину в всей ее полноте и взаимосвязанности", – заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров отреагировал на удар ракетами ATACMS по РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на информацию об ударах дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. По его словам, это сигнал Западу, который якобы хочет продолжения эскалации на войне России против Украины.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал возможное использование баллистических ракет ATACMS для ударов по России. Кроме того, глава МИД РФ заявил, что подобные удары по России не могут происходить без привлечения США.

Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал новое заявление о ядерной доктрине России. Определение условий для применения Россией ядерного оружия, связанных с запуском баллистических ракет по ее территории, свидетельствует о намерении российского диктатора Владимира Путина затягивать войну, а не стремление к миру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Киеве.

Глава государства отреагировал на предположение, что разрешение Украине наносить дальнобойные удары западным оружием и российские угрозы применить ядерное оружие могут спровоцировать Третью мировую войну.