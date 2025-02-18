Во вторник, 18 февраля, прошла встреча представителей США и РФ. И уже фактически в начале переговорного процесса Россия цинично лжет о своих действиях.

Фото портал "Комментарии"

Что на это указывает, написал на своей странице в Facebook политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуации Алексей Голобуцкий.

Комментируя результаты встречи министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров (после атаки укрытия ЧАЭС) заявил: "Россия НИКОГДА не подвергала опасности систему энергосбережения Украины".

“Переговоры, уже в предыдущем раунде которых Лавров не только лжет, а демонстративно плюет в глаза американской стороне. Надо действительно очень, очень хотеть завершить войну, чтобы после такого думать, что переговоры с Россией могут быть успешными, стоит только найти соответствующие аргументы и выгодные Путину предложения”, — отметил политтехнолог.

Напомним, что в России, как писал портал "Комментарии", готовы обсуждать гарантии безопасности, однако с ультимативной позиции. Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров на пресс-конференции подтвердил готовность к диалогу о гарантиях безопасности.

“Угрозы на западном фланге, на наших западных границах, должны быть ликвидированы как одна из главных причин. Ликвидированы они могут быть, пожалуй, только в контексте более широких договоренностей. Мы готовы обсуждать гарантии безопасности той же стране, которая сейчас называется Украина, или части этой страны, пока никак не самоопределившейся в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии. Но при всей важности этого аспекта безопасности евразийский контекст будет доминирующим", — отметил он.