logo

BTC/USD

70810.26

ETH/USD

2566.26

LTC/USD

70.21

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Лавров и Лукашенко заочно поссорились из-за "перемирия"
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров и Лукашенко заочно поссорились из-за "перемирия"

По словам Лаврова, этот термин "не передает необходимости надежно обеспечить интересы каждой стороны".

сегодня, 17:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что конфликт в Украине может завершиться "вничью". Лавров отметил, что термин "вничью" можно применять к различным ситуациям, в частности, к так называемым "стамбульским договоренностям", однако он считает его непригодным для описания развязки российско-украинского конфликта, поскольку "вничью" не учитывает справедливого соблюдения интересов всех сторон.

Лавров и Лукашенко заочно поссорились из-за "перемирия"

Лукашенко и Лавров (фото из открытых источников)

"Вничью", по словам Лаврова, "чуть-чуть не передает необходимости надежно защитить интересы каждой стороны, в частности в общеевропейском масштабе".

Также Лавров вспомнил слова Лукашенко о том, что "киевский режим", как утверждается, после госпереворота проводил политику, направленную на подавление русского языка в разных областях общественной жизни.

"Украинская каноническая православная церковь запрещена", — добавил Лавров, подчеркнув свое недовольство по этому поводу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко нашел "виновного" в том, что война в Украине до сих пор не закончилась. Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что "умные представители Запада" согласны на окончание войны в Украине, которое предусматривает "ничью". Однако, по его словам, этому мешает президент Украины Владимир Зеленский, который не идет на мирные переговоры.

Александр Лукашенко на международной конференции по евразийской безопасности рассказал, что Запад якобы изменил свою позицию по поводу войны в Украине.

Лукашенко обвинил Владимира Зеленского в том, что тот якобы мешает мирным переговорам для окончания войны. По словам белорусского диктатора, это потому, что у Зеленского "разыгрались амбиции, тогда как война идет на территории его страны".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости