Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что конфликт в Украине может завершиться "вничью". Лавров отметил, что термин "вничью" можно применять к различным ситуациям, в частности, к так называемым "стамбульским договоренностям", однако он считает его непригодным для описания развязки российско-украинского конфликта, поскольку "вничью" не учитывает справедливого соблюдения интересов всех сторон.

Лукашенко и Лавров (фото из открытых источников)

"Вничью", по словам Лаврова, "чуть-чуть не передает необходимости надежно защитить интересы каждой стороны, в частности в общеевропейском масштабе".

Также Лавров вспомнил слова Лукашенко о том, что "киевский режим", как утверждается, после госпереворота проводил политику, направленную на подавление русского языка в разных областях общественной жизни.

"Украинская каноническая православная церковь запрещена", — добавил Лавров, подчеркнув свое недовольство по этому поводу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко нашел "виновного" в том, что война в Украине до сих пор не закончилась. Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что "умные представители Запада" согласны на окончание войны в Украине, которое предусматривает "ничью". Однако, по его словам, этому мешает президент Украины Владимир Зеленский, который не идет на мирные переговоры.

Александр Лукашенко на международной конференции по евразийской безопасности рассказал, что Запад якобы изменил свою позицию по поводу войны в Украине.

Лукашенко обвинил Владимира Зеленского в том, что тот якобы мешает мирным переговорам для окончания войны. По словам белорусского диктатора, это потому, что у Зеленского "разыгрались амбиции, тогда как война идет на территории его страны".

