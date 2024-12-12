Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров и глава венгерского МИД Петер Сийярто договорились продолжить диалог по ситуации в Украине. Лавров подтвердил позицию России по поводу возможного разрешения военного конфликта.

Сергей Лавров

Как заявили в пресс-службе МИД РФ, российская сторона подтвердила видение реалистического пути к прекращению конфликта, изложенное президентом РФ в его выступлении 14 июня. Министры договорились поддерживать тесный и доверительный диалог с учетом оценок и предложений, высказанных разными государствами.

В российском министерстве также отметили, что во время разговора Сийярто сообщил об отказе Украины принять инициативу Венгрии по временному прекращению огня и масштабному обмену пленными. По словам венгерского министра, об этом Будапешт был проинформирован официальными представителями украинских властей. Указанная инициатива ранее обсуждалась в ходе телефонного разговора между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом России Владимиром Путиным, а также в ходе консультаций Орбана с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом.

Сергей Лавров со своей стороны отметил, что отказ Украины от подобных гуманитарных инициатив, включая поступающие от Венгрии и Турции, не является новым. Он подчеркнул, что Киев якобы отвергает предложения, направленные на обеспечение бесперебойной поставки продовольствия через Черное море или обеспечения безопасности атомных электростанций, несмотря на предыдущие сигналы, которые Украина сама подавала.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что представитель президента РФ Песков заявил, что Орбан предлагал России и Украине установить рождественское перемирие и провести обмен пленными, впрочем, Киев якобы от этого отказался.



