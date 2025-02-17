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Лавров и Ушаков вылетают в Эр-Рияд: Песков раскрыл, какое поручение им дал Путин

Во вторник в Эр-Рияде состоится встреча российской и американской делегаций

17 февраля 2025, 12:42 comments1061
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Ткачик Олеся

Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров и помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков вылетают по поручению Владимира Путина в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд на переговоры с представителями США.

Лавров и Ушаков вылетают в Эр-Рияд: Песков раскрыл, какое поручение им дал Путин

Дмитрий Песков

Как сообщил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, встреча будет посвящена восстановлению отношений Москвы и Вашингтона.

"Сегодня в Эр-Рияд по поручению президента Путина вылетают министр иностранных дел Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Ожидается, что во вторник они в Эр-Рияде проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", — рассказал Песков.

При этом он подчеркнул, что в РФ неоднократно говорили о том, что во время президентства Джо Байдена отношения между странами испортились и вышли на самый низкий уровень. В то же время Песков особо подчеркнул, что инициатива в их улучшении должна принадлежать американской администрации.

В РФ напомнили, что США ограничивают срок работы российских дипломатов тремя годами, а также постоянно отказывают в визах как дипработникам, так и представителям официальных делегаций, которые направляются на международные мероприятия, в том числе по линии ООН. С 2016 года было выслано более восьми с половиной сотен российских дипломатов (в том числе сотрудников постпредства при ООН), изъята дипсобственность, закрыты консульства в Сиэтле и Сан-Франциско.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин формирует группу так называемых "тяжеловесов" с многолетним опытом переговоров. По данным западных источников, в нее вошли помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Также в списке возможных участников переговоров фигурирует еще один помощник Путина Владимир Мединский.




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Источник: https://tass.ru/politika/23161047
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