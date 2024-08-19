Лавров исключил возможность переговоров с Украиной: и выдал порцию угроз

В текущей ситуации о переговорах Москвы и Киева не может быть и речи, об этом заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров.

Сергей Лавров

"Президент об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, даже не нападение, а вторжение на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может", — сказал министр.

При этом он подчеркнул, что якобы Кремль обязательно даст оценку всему происходящему, но позже.

"И еще президент сказал очень важную фразу, на которую я хотел бы обратить внимание, что мы безусловно дадим оценку этой ситуации чуть попозже", — добавил он.

Помимо этого, Лавров назвал слухами появившуюся информацию о непубличных контактах для подготовки переговоров по вопросам энергообъектов России и Украины при посредничестве Катара и по продовольственной безопасности при участии Турции.

"Все это делается в развитие бюргенштокской конференции, на которой было решено создать три рабочие группы — по энергетике, по продовольствию в связи с морской безопасностью и по гуманитарным вопросам, обмен пленными и так далее. Эти три рабочие группы созданы, готовятся их заседания. И кто бы что ни говорил о неких намеках о том, чтобы Россию как-то туда привлекать, это все от лукавого. Потому что, еще раз скажу, речь идет о неприемлемом для нас бюргенштокском процессе, который имеет единственной целью — продвигать ультиматум под названием "формула Зеленского"", — заявил Лавров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, действительно ли между Украиной и РФ должны были состоятся некие тайные переговоры.



