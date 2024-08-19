Лавров исключил возможность переговоров с Украиной: и выдал порцию угроз

В текущей
ситуации о переговорах Москвы и Киева не может быть и речи, об этом заявил
автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину глава МИД страны-агрессора
Сергей Лавров.
Сергей Лавров
"Президент
об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую
область, даже не нападение, а вторжение на территорию Курской области, ни о
каких переговорах речи быть не может", — сказал министр.
При этом он
подчеркнул, что якобы Кремль обязательно даст оценку всему происходящему, но
позже.
"И еще президент
сказал очень важную фразу, на которую я хотел бы обратить внимание, что мы
безусловно дадим оценку этой ситуации чуть попозже", — добавил он.
Помимо этого, Лавров
назвал слухами появившуюся информацию о непубличных контактах для подготовки
переговоров по вопросам энергообъектов России и Украины при посредничестве
Катара и по продовольственной безопасности при участии Турции.
"Все это
делается в развитие бюргенштокской конференции, на которой было решено создать
три рабочие группы — по энергетике, по продовольствию в связи с морской
безопасностью и по гуманитарным вопросам, обмен пленными и так далее. Эти три
рабочие группы созданы, готовятся их заседания. И кто бы что ни говорил о неких
намеках о том, чтобы Россию как-то туда привлекать, это все от лукавого. Потому
что, еще раз скажу, речь идет о неприемлемом для нас бюргенштокском процессе,
который имеет единственной целью — продвигать ультиматум под названием
"формула Зеленского"", — заявил Лавров.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал о том, действительно ли между Украиной и РФ должны были состоятся
некие тайные переговоры.
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