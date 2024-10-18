logo

BTC/USD

68419.85

ETH/USD

2649.28

LTC/USD

74.74

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Лавров истерически отреагировал на якобы желание Украины создать ядерную бомбу
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров истерически отреагировал на якобы желание Украины создать ядерную бомбу

Лавров уверен, что якобы у Украины никогда не получиться возобновить свой ядерный потенциал

18 октября 2024, 16:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров прокомментировал план победы Владимира Зеленского. Так, он заявил, что в этом документе якобы заложено его желание использовать стремление Запада к нанесению стратегического удара по России.

Лавров истерически отреагировал на якобы желание Украины создать ядерную бомбу

Ядерное оружие Украины

"Ну и вот видите, "план победы", в нем заложена суть того, чего хочет Зеленский. Он хочет победить. Он хочет сыграть на том, что Запад грозится до сих пор нанести России стратегическое поражение на поле боя. Вот разница в подходах", — сказал глава МИД РФ.

Помимо этого, Лавров утверждает, что президент Зеленский надеется получить вооружение через свой "план мира". Впрочем, по его мнению, якобы Запад осознал, что это неприемлемая стратегия, которая может привести к серьезным потерям и трудностям.

Лавров также добавил, что в "плане победы" украинского президента заложена попытка манипулировать желаниями Запада в ущерб России.

Кроме того, Лавров прокомментировал информацию о том, что Украина якобы может восстановить свой ядерный потенциал.

"Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не выйдет — никогда и ни при каких обстоятельствах", — заявил Лавров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о деталях разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. По его словам, Украина выбирает НАТО, однако в случае блокирования движения в Альянс украинской защитой станет собственное ядерное оружие. В этом контексте Зеленский упомянул также "Будапештский меморандум", согласно которому Украина отдала свое ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности.

Также "Комментарии" рассказывали , что издание Bild сообщило о том, что Украина якобы может в течение нескольких недель изготовить ядерную бомбу, поскольку имеет для этого необходимые знания и технологии. Однако президент Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что Украина готовится восстановить ядерный потенциал.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gazeta.ru/
Теги:

Новости

Все новости