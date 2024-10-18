Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров прокомментировал план победы Владимира Зеленского. Так, он заявил, что в этом документе якобы заложено его желание использовать стремление Запада к нанесению стратегического удара по России.

Ядерное оружие Украины

"Ну и вот видите, "план победы", в нем заложена суть того, чего хочет Зеленский. Он хочет победить. Он хочет сыграть на том, что Запад грозится до сих пор нанести России стратегическое поражение на поле боя. Вот разница в подходах", — сказал глава МИД РФ.

Помимо этого, Лавров утверждает, что президент Зеленский надеется получить вооружение через свой "план мира". Впрочем, по его мнению, якобы Запад осознал, что это неприемлемая стратегия, которая может привести к серьезным потерям и трудностям.

Лавров также добавил, что в "плане победы" украинского президента заложена попытка манипулировать желаниями Запада в ущерб России.

Кроме того, Лавров прокомментировал информацию о том, что Украина якобы может восстановить свой ядерный потенциал.

"Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не выйдет — никогда и ни при каких обстоятельствах", — заявил Лавров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о деталях разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. По его словам, Украина выбирает НАТО, однако в случае блокирования движения в Альянс украинской защитой станет собственное ядерное оружие. В этом контексте Зеленский упомянул также "Будапештский меморандум", согласно которому Украина отдала свое ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности.

Также "Комментарии" рассказывали , что издание Bild сообщило о том, что Украина якобы может в течение нескольких недель изготовить ядерную бомбу, поскольку имеет для этого необходимые знания и технологии. Однако президент Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что Украина готовится восстановить ядерный потенциал.



