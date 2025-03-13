Лавров категорически высказался о перемыче в Украине и "разгромил" Евросоюз

С 2014 года в Украине неоднократно объявлялось перемирие, однако каждый раз становилось очевидно, что Киев при поддержке Европы вводит в заблуждение. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров в комментарии для RT, опубликованном в Telegram-канале.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: 24 Канал

"Временные перемирия объявлялись не раз с 2014 года. Это касается и минских соглашений, и договоренностей, сорванных после событий 2014 года, и соглашений, достигнутых в Стамбуле. Все эти попытки были сопровождены объявлениями перемирия с участием Европы", — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия якобы стремится к стабильному и устойчивому миру, который, по его словам, "будет базироваться на устранении коренных причин текущей ситуации в Украине".

"Если сейчас Европа пытается разрешить украинцам обмануть американцев, то, думаю, администрация Трампа прекрасно все понимает и способна разобраться в ситуации", – сказал глава МИД РФ.

11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) прошли переговоры между делегациями США и Украины. В совместном заявлении говорится, что Киев согласился на тридцатидневное прекращение огня и заключение соглашения с Вашингтоном относительно полезных ископаемых. В обмен на это США пообещали возобновить военную помощь и передачу разведданных Украине.

Как уже писали "Комментарии", глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва отвергает участие миротворцев из стран НАТО на войне в Украине. По его словам, Кремль оценивает миротворцев из НАТО как угрозу России. Сергей Лавров в интервью американским блоггерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано ответил на вопросы, какие условия может принять Россия, чтобы на войне в Украине присутствовали миротворцы из НАТО.



