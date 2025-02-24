Лавров начинает раздражать США: договоренности Трампа и Путина трещат по швам

Несмотря на заявления Кремля о готовности к переговорам, Россия может намеренно затягивать процесс, вызывающий беспокойство в США. Такое видение текущей ситуации выражает Bloomberg.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Издание отмечает, что противоречия между сторонами стали еще очевиднее после резких заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Во время своего визита в Турцию Лавров заявил, что Россия готова прекратить боевые действия только после достижения "устойчивого результата, который устроит Москву". В то же время Уиткофф в комментарии CBS подчеркнул, что Вашингтон рассматривает временное перемирие как первый шаг к урегулированию конфликта.

Ранее администрация Трампа выражала намерение добиться прекращения огня в Украине к Пасхе, однако, по информации Bloomberg, в Кремле относятся к этой инициативе с осторожностью.

Российские власти не до конца понимают стратегию Белого дома и подозревают возможные ловушки. Несмотря на определенный оптимизм по изменению риторики Вашингтона, в Москве это не вызывало особого энтузиазма, пишет издание.

"Мы не видим разрешения украинского кризиса," — заявил политолог, близкий к Кремлю, Сергей Марков.

Напряжение в переговорах также проявилось во время недавней встречи делегаций РФ и США в Саудовской Аравии. Американская сторона предложила размещение европейских войск в качестве гарантий безопасности Украины, но Кремль решительно выступает против любого присутствия НАТО.

Эти глубокие разногласия, согласно данным Bloomberg, уменьшают шансы на скорейшее достижение компромисса.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия готова вести переговоры с ЕС и Украиной и прекратить войну. Россия прекратит войну против Украины, но только когда на переговорах будут достигнуты договоренности, устраивающие стороны. В то же время, топ-диплом России отметил, что Москва готова вести переговоры как с Евросоюзом, так и с Украиной, но во время переговоров боевые действия не будут прекращаться. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.