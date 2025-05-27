Лавров нашел неожиданное оправдание за массированные удары РФ по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские удары по территории Украины – это "естественно". По его словам, таким образом Москва пытается наказать "преступника".

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров заявил, что Россия не просто наносит удары по Украине, а якобы отвечает таким образом за украинские атаки по территории РФ.

"Ответные удары России по территории Украины естественны, преступник должен быть наказан", — сказал Лавров.

Как пишут российские СМИ, глава МИД РФ также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "нелегитимный", а "его хунта" знает, что Россия "наносит удары по военным объектам".

Перед выступлением Лаврова Минобороны РФ прокомментировали российские удары по Украине, заявив, что Россия и дальше продолжит атаковать украинскую территорию массированными атаками, как ответ на "провокации" Украины.

Несмотря на заявления представителей РФ, российские дроны и ракеты неоднократно наносили удары по не военным объектам и убивали гражданское население. Соответствующие заявления делал президент Украины и международные организации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле цинично ответили на атаки Украины по России. Несмотря на массированные атаки России, Песков обвинил Украину в попытках сорвать мирный процесс из-за увеличения количества атак дронов по российской территории.

Также "Комментарии" писали, что из-за страха перед заговором против Путина, российский диктатор может пойти на переговоры для окончания войны в Украине. Британский полковник считает, что в руководстве РФ назревает конфликт, а влиятельные люди могут захотеть свергнуть Путина.