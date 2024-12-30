Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что внеблоковый статус Украины остается одной из основных целей России в войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников
Сергей Лавров в интервью российским СМИ заявил пропагандистские тезисы, что якобы причиной войны в Украине стало расширение НАТО, поэтому внеблоковый статус для Украины остается приоритетом Кремля в войне.
Глава МИД РФ отверг идеи команды избранного президента Трампа заморозить войну в Украине и обвинил США и ЕС из-за критики России.
В итоге Лавров добавил, что Россия якобы не осуществляет эскалацию на войне в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Лавров назвал кого Россия считает легитимными властями в Украине.
Также "Комментарии" писали о Лаврове, который заявил, что Россию не устраивает перемирие с Украиной. Чего желает российский диктатор Владимир Путин от Украины.
Новости