Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что внеблоковый статус Украины остается одной из основных целей России в войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров в интервью российским СМИ заявил пропагандистские тезисы, что якобы причиной войны в Украине стало расширение НАТО, поэтому внеблоковый статус для Украины остается приоритетом Кремля в войне.

"Что касается наших оговорок о недопустимости членства Украины в НАТО в какой-либо территориальной конфигурации, то, по возможности судить, единства среди членов альянса по этому вопросу нет. Поскольку многолетняя экспансия НАТО была одной из основных причин украинского кризиса, то обеспечение внеблокового статуса Украины остается среди целей "специальной военной операции", которые должны быть достигнуты", — сказал Лавров, повторив пропаганду Кремль.

Глава МИД РФ отверг идеи команды избранного президента Трампа заморозить войну в Украине и обвинил США и ЕС из-за критики России.

"Тем, кто в чем обвиняет Россию, нужно посмотреть на себя в зеркало", — заявил Лавров и добавил, что Запад причастен к ударам по территории РФ, в частности в Курской области.

В итоге Лавров добавил, что Россия якобы не осуществляет эскалацию на войне в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Лавров назвал кого Россия считает легитимными властями в Украине.

Также "Комментарии" писали о Лаврове, который заявил, что Россию не устраивает перемирие с Украиной. Чего желает российский диктатор Владимир Путин от Украины.