Лавров назвал кого Россия считает легитимной властью в Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве считают Верховную Раду легитимными властями в Украине. Однако, по словам российского дипломата, легитимность как бы не касается президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров повторил нарративы Кремля и российского диктатора Владимира Путина по поводу нелегитимности президента Украины.

"О легитимности нынешней украинской власти. Для этого нужно, если они хотят, чтобы президент был легитимным, выборы провести. А пока согласно конституции, как Путин разъяснил, легитимность имеет лишь Верховная Рада и соответственно ее глава", — сказал Лавров.

Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского должен был завершиться 20 мая 2024 года, но из-за введения военного положения из-за полномасштабного вторжения России выборы были отложены. В ответ российская пропаганда начала распространять заявления о якобы утрате Зеленским легитимности и высказывать мнение, что возглавлять страну должен председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Эти тезисы в мае повторил и Владимир Путин. Однако Руслан Стефанчук опроверг такие заявления, подчеркнув, что легитимность Зеленского как президента Украины не вызывает никаких сомнений.

Стефанчук напомнил, что Конституция Украины четко определяет: полномочия действующего президента завершаются только после вступления в должность нового главы государства. Поскольку из-за российской агрессии и военного состояния выборы пока невозможно провести, Зеленский продолжает выполнять свои обязанности в полном соответствии с законодательством. Также легитимность Зеленского поддержали западные партнеры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил на слова Путина о якобы своей "нелегитимности".

Также "Комментарии" писали о заявлении Лаврова, который сказал, что Россию не устраивает перемирие с Украиной и объяснил, чего хочет Путин.