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Лавров назвал кого Россия считает легитимной властью в Украине

По мнению Путина, Верховная Рада и ее председатель Руслан Стефанчук - это легитимная власть в Украине, а не Владимир Зеленский.

26 декабря 2024, 11:55 comments2498
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Slava Kot

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве считают Верховную Раду легитимными властями в Украине. Однако, по словам российского дипломата, легитимность как бы не касается президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Лавров назвал кого Россия считает легитимной властью в Украине

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров повторил нарративы Кремля и российского диктатора Владимира Путина по поводу нелегитимности президента Украины.

"О легитимности нынешней украинской власти. Для этого нужно, если они хотят, чтобы президент был легитимным, выборы провести. А пока согласно конституции, как Путин разъяснил, легитимность имеет лишь Верховная Рада и соответственно ее глава", — сказал Лавров.

Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского должен был завершиться 20 мая 2024 года, но из-за введения военного положения из-за полномасштабного вторжения России выборы были отложены. В ответ российская пропаганда начала распространять заявления о якобы утрате Зеленским легитимности и высказывать мнение, что возглавлять страну должен председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Эти тезисы в мае повторил и Владимир Путин. Однако Руслан Стефанчук опроверг такие заявления, подчеркнув, что легитимность Зеленского как президента Украины не вызывает никаких сомнений.

Стефанчук напомнил, что Конституция Украины четко определяет: полномочия действующего президента завершаются только после вступления в должность нового главы государства. Поскольку из-за российской агрессии и военного состояния выборы пока невозможно провести, Зеленский продолжает выполнять свои обязанности в полном соответствии с законодательством. Также легитимность Зеленского поддержали западные партнеры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил на слова Путина о якобы своей "нелегитимности".

Также "Комментарии" писали о заявлении Лаврова, который сказал, что Россию не устраивает перемирие с Украиной и объяснил, чего хочет Путин.



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