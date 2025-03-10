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Лавров назвал новое условие прекращения войны в Украине, о котором Путин сказал Трампу

Лавров заявил, что в РФ хотят, чтобы «русский мир» вернулся в Украину

сегодня, 11:56 comments2737
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Ткачик Олеся

Министра иностранных дел страны-агрессора России Сергея Лаврова порадовали заявления новых американских властей относительно войны в Украине и причин того, что она была начата. Более того, по его словам, такие заявление американцев "обнадеживают".

Лавров назвал новое условие прекращения войны в Украине, о котором Путин сказал Трампу

Сергей Лавров

"Пока рано делать далеко идущие выводы, но то, что мы до сих пор услышали от представителей администрации Дональда Трампа, в целом обнадеживает. Сам хозяин Белого дома признал, что одной из первопричин конфликта стало расширение НАТО и попытки втягивания в нее Украины", — заявил Лавров.

Кроме этого, он обратил внимание на слова госсекретаря США Марко Рубио о многополярности современного мира и необходимости уважать интересы всех государств — крупных и малых. Также Лавров указал, что в ООН американские дипломаты впервые за три года проголосовали вместе с Россией и ее единомышленниками против "одиозной" резолюции Генассамблеи, продвигаемой Киевом и его покровителями из Евросоюза".

"Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, мы всегда готовы к переговорам. Но при этом наши национальные интересы должны быть гарантированно обеспечены", — заявил Лавров.

Он заявил, что первопричины конфликта в Украине должны быть искоренены и об этом Путин сказал Трампу в разговоре, который состоялся 12 февраля.

"Речь, прежде всего, идет о необходимости устранения угроз безопасности России с украинского и западного направлений в целом, возникших в результате экспансии НАТО на восток, а также о необходимости прекращения взятой киевским режимом на вооружение практики истребления всего того, что так или иначе связано с Россией и Русским миром — русского языка, культуры, канонического православия, русскоязычных СМИ", — заявил Лавров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, поедут ли россияне на этой неделе на переговоры в Саудовскую Аравию.




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Источник: https://tass.ru/politika/23350741
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