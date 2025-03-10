Лавров назвал новое условие прекращения войны в Украине, о котором Путин сказал Трампу

Министра иностранных дел страны-агрессора России Сергея Лаврова порадовали заявления новых американских властей относительно войны в Украине и причин того, что она была начата. Более того, по его словам, такие заявление американцев "обнадеживают".

Сергей Лавров

"Пока рано делать далеко идущие выводы, но то, что мы до сих пор услышали от представителей администрации Дональда Трампа, в целом обнадеживает. Сам хозяин Белого дома признал, что одной из первопричин конфликта стало расширение НАТО и попытки втягивания в нее Украины", — заявил Лавров.

Кроме этого, он обратил внимание на слова госсекретаря США Марко Рубио о многополярности современного мира и необходимости уважать интересы всех государств — крупных и малых. Также Лавров указал, что в ООН американские дипломаты впервые за три года проголосовали вместе с Россией и ее единомышленниками против "одиозной" резолюции Генассамблеи, продвигаемой Киевом и его покровителями из Евросоюза".

"Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, мы всегда готовы к переговорам. Но при этом наши национальные интересы должны быть гарантированно обеспечены", — заявил Лавров.

Он заявил, что первопричины конфликта в Украине должны быть искоренены и об этом Путин сказал Трампу в разговоре, который состоялся 12 февраля.

"Речь, прежде всего, идет о необходимости устранения угроз безопасности России с украинского и западного направлений в целом, возникших в результате экспансии НАТО на восток, а также о необходимости прекращения взятой киевским режимом на вооружение практики истребления всего того, что так или иначе связано с Россией и Русским миром — русского языка, культуры, канонического православия, русскоязычных СМИ", — заявил Лавров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, поедут ли россияне на этой неделе на переговоры в Саудовскую Аравию.



