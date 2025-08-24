Лавров назвал новую причину, почему Путин не может встретиться с Зеленским

Глава МИД России Сергей Лавров снова попытался объяснить, почему встреча между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским до сих пор не состоялась. В этот раз Лавров обвинил западные страны в попытках "сорвать переговоры".

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

В комментариях российскому пропагандисту Павлу Зарубину Лавров заявил, что западные государства якобы ищут разные причины, чтобы переговоры между Путиным и Зеленским не состоялись. По его словам, они якобы стремятся сделать так, чтобы срыв встречи не выглядел их виной или виной президента Украины.

"Они просто ищут повод для того, чтобы переговоры не состоялись. И хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине Зеленского, который тоже "артачится" и выдвигает какие-то условия, требует немедленной встречи с Путиным независимо ни от чего", — сказал Лавров.

Министр иностранных дел РФ также намекнул, что Москва продолжает рассчитывать на определенные договоренности, достигнутые якобы между Путиным и президентом США Дональдом Трампом, назвав их "неплохим стартом процесса" для переговоров.

Еще 18 августа Дональд Трамп после разговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами сообщил, что Путин согласился на встречу в двустороннем формате, а затем и на трехсторонний саммит. Тогда сообщалось, что переговоры могут состояться через несколько недель. Однако после этого заявления Кремль начал озвучивать новые условия для встречи, фактически откладывая возможность прямого диалога между Зеленским и Путиным.

Несмотря на заявления Лаврова о затягивании или срыве переговоров, Украина неоднократно сообщала о готовности к прямому контакту на уровне лидеров, в частности, Зеленский прилетал в Турцию, чтобы встретиться с Путиным, однако в Кремле проигнорировали инициативу.

