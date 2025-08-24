Лавров назвал условие существования Украины: что требует Россия

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кремль готов дать право на существование Украины, если Киев признает украинские временно оккупированные территории как часть России. По его словам, таким образом Украина позволит реализовать "право на самоопределение".

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров в интервью NBC рассказал об условиях Путина о существовании Украины. Глава МИД РФ настаивает на отказе Украины от собственных территорий в пользу России. По его словам, Киев должен признать незаконные референдумы РФ 2014 и 2022 годов в отношении Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Украина имеет право на существование при условии, что "отпустит" людей. Людей, которых они называют "террористами", "лицами", которые на нескольких референдумах в Новороссии, на Донбассе, в Крыму решили, что они принадлежат к русской культуре", — заявил Лавров.

Несмотря на заявления Лаврова, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что временно оккупированные украинские территории продолжают считаться частью Украины.

