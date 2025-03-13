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Лавров не смог сдержать себя перед встречей Путина и Лукашенко (ВИДЕО)

Лавров устал от журналистов и не сдержал своих эмоций.

13 марта 2025, 21:05 comments3055
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Лиля Воробьева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров перед встречей Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле дал пресс-конференцию. Во время общения с журналистами он эмоционально отреагировал на вопрос, заявив: "нафиг я сюда пришел".

Лавров не смог сдержать себя перед встречей Путина и Лукашенко (ВИДЕО)

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Как сообщают "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ, российские пропагандистские издания объясняют эту реакцию усталостью Лаврова от вопросов журналистов и его невозможностью сдержать эмоции.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров категорически высказался о перемирии в Украине и "разгромил" Евросоюз. С 2014 года в Украине неоднократно объявлялось перемирие, однако каждый раз становилось очевидно, что Киев при поддержке Европы вводит в заблуждение. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров в комментарии RT.

"Временные перемирия объявлялись не раз с 2014 года. Это касается и минских соглашений, и договоренностей, сорванных после событий 2014 года, и соглашений, достигнутых в Стамбуле. Все эти попытки были сопровождены объявлениями перемирия с участием Европы", — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия якобы стремится к стабильному и устойчивому миру, который, по его словам, "будет базироваться на устранении коренных причин текущей ситуации в Украине".

"Если сейчас Европа пытается разрешить украинцам обмануть американцев, то, думаю, администрация Трампа прекрасно все понимает и способна разобраться в ситуации", – сказал глава МИД РФ.

11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) прошли переговоры между делегациями США и Украины. В совместном заявлении говорится, что Киев согласился на тридцатидневное прекращение огня и заключение соглашения с Вашингтоном относительно полезных ископаемых. В обмен на это США пообещали возобновить военную помощь и передачу разведданных Украине.



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