Лавров не сможет посетить встречу ООН: в Женеву не пускают самолет правительства РФ

Глава МИД России Сергей Лавров не будет выполнять условия, вызванные новыми санкциями против России, и не сможет присутствовать на заседании Совета по правам человека ООН на высоком уровне в Женеве. Как предает издание "Комментарии", об этом рассказала в эфире телеканала "Россия-1" официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Мария Захарова назвала чушью новые санкции и правила, которые начали действовать относительно России. Причина возникновения новых сложностей состоит в том, что Евросоюз наложил авиационные санкции на РФ и теперь официальной российской делегации нужно заполнять какие-то документы, чтобы попасть в Женеву. Лавров собрался прилететь в Женеву бортом, против которого введены санкции.

Захарова уже предупредила, что Россия отказывается выполнять новые требования ЕС.

Спикер МИД РФ подчеркнула, обязанность Организации объединенных наций и страны, которая ее принимает, создать все необходимые условия, чтобы все официальные лица беспрепятственно смогли посетить мероприятие.

Как сообщалось ранее, ЕС закрывает воздушное пространство для России – как для регулярных, так и для чартерных рейсов. Воздушное пространство для России закрыли не только страны ЕС. Их примеру последовала также Канада, которая закрыла воздушное пространство для российских самолетов.

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