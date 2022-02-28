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Лавров не сможет посетить встречу ООН: в Женеву не пускают самолет правительства РФ

Глава МИД России одним из первых ощутил на себе санкции ЕС

сегодня, 10:43 comments1346
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава МИД России Сергей Лавров не будет выполнять условия, вызванные новыми санкциями против России, и не сможет присутствовать на заседании Совета по правам человека ООН на высоком уровне в Женеве. Как предает издание "Комментарии", об этом рассказала в эфире телеканала "Россия-1" официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.

Лавров не сможет посетить встречу ООН: в Женеву не пускают самолет правительства РФ

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Мария Захарова назвала чушью новые санкции и правила, которые начали действовать относительно России. Причина возникновения новых сложностей состоит в том, что Евросоюз наложил авиационные санкции на РФ и теперь официальной российской делегации нужно заполнять какие-то документы, чтобы попасть в Женеву. Лавров собрался прилететь в Женеву бортом, против которого введены санкции.

Захарова уже предупредила, что Россия отказывается выполнять новые требования ЕС. 

Спикер МИД РФ подчеркнула, обязанность Организации объединенных наций и страны, которая ее принимает, создать все необходимые условия, чтобы все официальные лица беспрепятственно смогли посетить мероприятие. 

Как сообщалось ранее, ЕС закрывает воздушное пространство для России – как для регулярных, так и для чартерных рейсов. Воздушное пространство для России закрыли не только страны ЕС. Их примеру последовала также Канада, которая закрыла воздушное пространство для российских самолетов.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские вражеские войска продолжают нести потери в войне против Украины. Теперь уже российские войска не досчитались больше 5000 военнослужащих. Также увеличивается количество военной техники, которую Россия уже потеряла в своей войне против Украины.



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