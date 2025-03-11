Лавров объяснил, почему РФ категорически против миротворцев в Украине

Глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что инициативы по введению миротворческих сил в зону украинского конфликта до начала реальных шагов по его урегулированию выглядят как стремление сохранить нынешнюю власть в Киеве.

Сергей Лавров

"Много очень предложений объявить перемирие и разместить миротворцев, и потом уже решать вопрос о том, где какие границы проходят, как дальше жить. Миротворцы — это сейчас у всех на устах, уже обсуждают 10 тысяч хватит ли, может быть, 50, или 100 тысяч", — сказал он во вторник по итогам переговоров в Москве с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

Лаврову задал вопрос о том, что именно должны охранять миротворцы.

"Вопрос у нас простой, и мы сказали об этом: они будут охранять что? Остатки киевского нацистского режима, который принял серию законов, истребляющих русскую культуру, русский язык, русские СМИ, запретил каноническую Русскую православную церковь?" — добавил глава российского МИД.

По его словам, прежде чем говорить о вводе миротворцев, необходимо добиться прекращения этой политики Киева. То есть, добавил глава российского МИД, сначала нужно разобраться с этим вопросом, иначе все это выглядит как попытка развернуть миротворцев "для спасения остатков режима от народного гнева".

Кроме того, министр РФ отметил, что урегулирование конфликта пока не началось, а позиция Киева остается неизменной.

"Зеленский открыто говорит, что не намерен договариваться о перемирии, пока США не дадут ему гарантии, что в случае чего они нанесут ядерный удар по России... Пока все это выглядит несерьезно", – подытожил Лавров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Лавров сообщил, с кем РФ готова договариваться о судьбе в Украине.



