Лавров объяснил, почему РФ категорически против миротворцев в Украине

Глава МИД страны-агрессора
России Сергей Лавров заявил, что инициативы по введению миротворческих сил в
зону украинского конфликта до начала реальных шагов по его урегулированию
выглядят как стремление сохранить нынешнюю власть в Киеве.
Сергей Лавров
"Много очень предложений объявить перемирие и
разместить миротворцев, и потом уже решать вопрос о том, где какие границы
проходят, как дальше жить. Миротворцы — это сейчас у всех на устах, уже
обсуждают 10 тысяч хватит ли, может быть, 50, или 100 тысяч", — сказал он
во вторник по итогам переговоров в Москве с генсеком ОБСЕ Феридуном
Синирлиоглу.
Лаврову задал
вопрос о том, что именно должны охранять миротворцы.
"Вопрос у нас простой, и мы сказали об этом: они будут
охранять что? Остатки киевского нацистского режима, который принял серию
законов, истребляющих русскую культуру, русский язык, русские СМИ, запретил
каноническую Русскую православную церковь?" — добавил глава российского
МИД.
По его словам,
прежде чем говорить о вводе миротворцев, необходимо добиться прекращения этой
политики Киева. То есть, добавил глава российского МИД, сначала нужно
разобраться с этим вопросом, иначе все это выглядит как попытка развернуть
миротворцев "для спасения остатков режима от народного гнева".
Кроме того,
министр РФ отметил, что урегулирование конфликта пока не началось, а позиция
Киева остается неизменной.
"Зеленский
открыто говорит, что не намерен договариваться о перемирии, пока США не дадут
ему гарантии, что в случае чего они нанесут ядерный удар по России... Пока все
это выглядит несерьезно", – подытожил Лавров.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что Лавров сообщил, с кем РФ готова договариваться о судьбе в
Украине.
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