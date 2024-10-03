Лавров отметился циничным заявлением о роли РФ и Китая в поддержании стабильности на планете

Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня, заявил глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров.

Сергей Лавров

"Двусторонние отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. С удовлетворением констатируем, что в текущих геополитических реалиях российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие демонстрирует абсолютную устойчивость, продолжая способствовать комплексному развитию наших стран", — сказал Лавров на церемонии открытия выставки, посвященной 75-летию установления дипотношений с КНР.

Более того, он заявил, что якобы тандем России и Китая содействует поддержанию стабильности на планете и формированию более справедливого многополярного мироустройства.

Лавров заявил, что Россия и Китай "сумели выстроить образцовую модель межгосударственного взаимодействия".

"Ключевое значение в нашем разноплановом сотрудничестве играет насыщенный и доверительный диалог на высшем уровне. С нетерпением ждем главу Китайской народной республики на саммит БРИКС в Казани", — добавил министр.

В то же время посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что личная дружба и взаимное доверие между лидерами Китая и РФ является главным драйвером развития отношений между странами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай поддерживает Россию в ее войне против Украины. Более того, несмотря на уговоры и предупреждения западных стран, официальный Пекин продолжает наращивать военно-техническое сотрудничество с Россией. Это происходит в различных направлениях. Так, КНР оказывает российской оборонной промышленности "очень существенную" поддержку в обмен на секретные российские военные технологии.





