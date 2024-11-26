Лавров отреагировал на решение НАТО о возможности ударов по России

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс в случае нападения России должен не только сбивать ее ракеты, но и атаковать агрессора. На это заявление отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров, заявивший, что НАТО якобы открыто объявляет о своих намерениях для ударов по России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров выступил на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ, где раскритиковал недавние заявления о возможности НАТО атаковать РФ, если Россия совершит нападение на Альянс.

"Я думаю, здесь уже комментировать даже нечего, это просто уже все приличия отвергнуты и истинные намерения объявляются уже публично", – пожаловался Лавров.

Напомним, что адмирал Роб Бауэр назвал НАТО оборонным альянсом, реагирующим, когда на него нападут. По его словам, в случае атаки России на НАТО, Альянс имеет право нанести удары по целям в РФ, совершающим нападение. Бауэр подчеркнул, что уничтожение систем вооружений, используемых для ударов по странам Альянса, является важной задачей. Однако, как оборонный союз, НАТО готово взять на себя первый удар, прежде чем отвечать на агрессию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Лавров недавно угрожал применить ядерное оружие. Таким образом, глава МИД РФ отреагировал на применение украинскими силами ракет ATACMS для удара по России.

Также "Комментарии" писали, что, по мнению Лаврова, страны Запада изменили свою позицию относительно войны в Украине. По его словам, некоторые страны считают, что "от Украины останется какая-то часть" из-за войны против России.