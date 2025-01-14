Лавров отреагировал на территориальные претензии Трампа: призвал последовать примеру России

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал территориальные претензии избранного президента США Дональда Трампа по поводу его слов о возможной покупке крупнейшего в мире острова – Гренландии, который является автономной частью Дании. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время итоговой годовой пресс-конференции отреагировал на слова Трампа относительно Гренландии. Глава МИД РФ заявил, что сначала нужно спросить самих гренландцев по поводу их выбора.

"Я думаю, что для начала нужно послушать гренландцев", – сказал Лавров.

Как пишут российские СМИ Лавров дал Трампу "мудрый совет" брать пример с России. В частности, глава МИД РФ заявил, что перед оккупацией Крыма и других областей Украины, Кремль якобы спросил мнение у местного населения через так называемый референдум.

Напомним, что в 2014 году Россия оккупировала и аннексировала Крым и провела там псевдореферендум, который не признают международные организации, в том числе ООН, а также большинство стран мира. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия провела новые псевдореферендумы о "независимости" в Донецкой, Запорожской, Луганской и Николаевской областях. Эти референдумы также непризнаны большинством государств.

Кроме того, такие "референдумы" считаются нелегитимными согласно Конституции и украинским законам ведь они не предусматривают проведение "местных референдумов".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гренландия официально отреагировала на заявления Трампа. Кроме того, датская разведка считает, что российские спецслужбы направили письмо, вдохновившее Трампа на идею купить Гренландию.

Также "Комментарии" писали о реакции России на заявления Трампа о возможности присоединить к США Канаду и Гренландию.