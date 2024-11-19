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Лавров отреагировал на удар ракетами ATACMS по РФ: пугает ядерны оружием

Сергей Лавров угрожает Западу применением ядерного оружия из-за новой ядерной доктрины РФ.

19 ноября 2024, 16:07 comments1508
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Slava Kot

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на информацию об ударах дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. По его словам, это сигнал Запада, якобы желающего продолжения эскалации на войне России против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Лавров отреагировал на удар ракетами ATACMS по РФ: пугает ядерны оружием

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал возможное использование баллистических ракет ATACMS для ударов по России.

"Удары по Брянской области ракетами ATACMS – сигнал, что Запад хочет эскалации", – заявил Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ заявил, что подобные удары по России не могут производиться без привлечения США.

"Удары по Брянской области ракетами ATACMS без участия американцев были бы невозможны", — сказал Лавров, однако подчеркнул, что пока не может точно подтвердить, действительно ли ракетами ATACMS был нанесен удар по России.

Также Лавров не ушел от традиционных ядерных угроз Кремля и заявил, что Запад должен детально прочитать обновленную ядерную доктрину России, которую подписал Путин после разрешения Байдена бить по РФ. В доктрине указывается, что Россия может использовать ядерное оружие в случае агрессии против нее, а также ее союзников. Кроме того, доктрина предусматривает применение ядерного оружия, если Россию будут массово атаковать неядерными средствами, в частности беспилотниками, к чему неоднократно прибегала Украина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минобороны РФ отреагировало на удар ракетами ATACMS по России.

Также "Комментарии" писали о генсеке НАТО Марке Рютте, ответившем на ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина.



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