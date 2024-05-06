Лавров отреагировал на заявления Макрона, назвавшего Россию главной угрозой Европы

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Slava Kot
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на критику президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию угрозой Европы, в том числе Франции и Германии. Лавров назвал такие слова Макрона амбициями Наполеона и Гитлера.
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время интервью боснийскому телеканалу АТВ заявил, что заявления французского лидера исходят якобы от их исторического "менталитета".
Критику Макрона из-за российской военной агрессии против Украины Лавров назвал "пещерной русофобией".
Также Лавров критически отреагировал на слова британского главы МИД, заявившего, что Украина может использовать их оружие для ударов по РФ. Лавров цинично заявил, что "такие люди не раскаиваются, им это чувство неизвестно".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условия России для начала мирных переговоров.
Также "Комментарии" писали о президенте Франции Эммануэле Макроне, который обрадовался реакции РФ на его заявления о возможности отправить иностранные войска в Украину.
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