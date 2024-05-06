Лавров отреагировал на заявления Макрона, назвавшего Россию главной угрозой Европы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на критику президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию угрозой Европы, в том числе Франции и Германии. Лавров назвал такие слова Макрона амбициями Наполеона и Гитлера.



Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время интервью боснийскому телеканалу АТВ заявил, что заявления французского лидера исходят якобы от их исторического "менталитета".

"Те же амбиции, которые вынашивал Наполеон и затем Гитлер, были обусловлены тем, что и эти страны в то время видели Россию своей угрозой. Он сейчас очевидно выступает с самых ожесточенных антироссийских позиций", — говорит Лавров.

Критику Макрона из-за российской военной агрессии против Украины Лавров назвал "пещерной русофобией".

"Знаю, как во Франции устроена система власти и какие у французов претензии на свою роль в Европе и мире. Не исключаю, что эта пещерная русофобия, которой сейчас "дышит" Макрон необходима для того, чтобы попытаться стать лидером в Европе, "оседлав" эту тему, которую сам Запад сделал главной темой международной жизни", – отреагировал Лавров.

Также Лавров критически отреагировал на слова британского главы МИД, заявившего, что Украина может использовать их оружие для ударов по РФ. Лавров цинично заявил, что "такие люди не раскаиваются, им это чувство неизвестно".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условия России для начала мирных переговоров.

Также "Комментарии" писали о президенте Франции Эммануэле Макроне, который обрадовался реакции РФ на его заявления о возможности отправить иностранные войска в Украину.