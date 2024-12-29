Лавров отверг мирный план Трампа: в ЦПИ призвали сломать Россию

Глава МИД России Сергей Лавров публично отказался от так называемого "мирного плана", предложенного Трампом. В Центре противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Украины отмечают: такая реакция РФ демонстрирует нежелание идти на какие-либо уступки или завершать войну. Эксперты призывают мировое сообщество признать реальность и усилить давление на Россию, обрезав крылья ее союзникам.

Лавров отверг «мирный план» Трампа

Так называемый мирный план команды Дональда Трампа предусматривал отсрочку членства Украины в НАТО на 20 лет и привлечение европейских миротворцев для урегулирования ситуации. Однако, по словам Лаврова, эти предложения Россию "не устраивают".

Глава ЦПИ Андрей Коваленко отмечает, что такая реакция Кремля подтверждает отсутствие даже теоретического желания завершить войну. Кроме того, Коваленко подчеркнул, что сейчас критически важно признать реальность: Россию нужно взломать путем усиления экономического давления и военных операций против его логистики.

“И сейчас нужно признать реальность, что РФ нужно сломать путем обрезания крыльев их союзникам, а также интенсивным уничтожением их военной логистики, – говорит глава ЦПИ.

Ранее "Комментарии" писали, что представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга заявил, что Украина не верит словам главы МИД России Сергея Лаврова о якобы предложении Франции наладить диалог с Россией по поводу войны без участия Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров сообщил, что якобы Франция несколько раз предлагала Кремлю начать переговоры по Украине, но без участия самой Украины. "Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег – давайте мы поможем наладим диалог по украинскому вопросу. Кстати, без Украины. Просто вот диалог по украинскому вопросу. Как бы нарушая принцип, который Запад постоянно повторяет о том, что ни слова об Украине без Украины", — заявил Лавров.