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Лавров ответил, испугался ли Запад ядерных угроз Путина

Сергей Лавров назвал вопрос дальнобойного оружия реакцией на изменение ядренной доктрины России.

сегодня, 11:38
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Slava Kot

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отсутствие разрешения США на использование дальнобойного оружия означает реакцию Запада на ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Лавров ответил, испугался ли Запад ядерных угроз Путина

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на пресс-конференции по итогам 79 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где рассказал, какие признаки свидетельствуют, что Запад услышал заявления Путина об изменении ядерной доктрины России.

"Когда мы говорим что-то публично, особенно когда президент говорит публично, мы исходим из того, что тот, кто интересуется нашими подходами, они это слышат", — сказал Лавров.

По его словам, именно решение западных стран по применению дальнобойного оружия для ударов вглубь России станет тем фактором, который покажет, услышал ли Запад слова российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, что 25 сентября Путин внес изменения в ядерную доктрину РФ — в обновленной редакции Россия может использовать ядерное оружие против страны, не владеющей ядерным оружием, но поддерживается государствами, которые им владеют.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров на вопрос о разрешении США применять дальнобойное оружие ответил, что первыми об этом узнают россияне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на критику бразильско-китайского "мирного плана" от Владимира Зеленского.

Также "Комментарии" писали об американском профессоре, пояснившем, почему президент США Джо Байден не дает разрешение Украине на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь территорий России.



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