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Лавров озвучил ключевые переговорные позиции РФ: чего требует в первую очередь

Лавров заявил, что РФ требует, чтобы Украина стала нейтральным государством

сегодня, 14:50
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Ткачик Олеся

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что не все инициативы по урегулированию конфликта в Украине искренние.

Лавров озвучил ключевые переговорные позиции РФ: чего требует в первую очередь

Сергей Лавров

"Идей много, однако далеко не все они обусловлены искренним стремлением достичь мира", — отметил глава российского МИД.

По словам Лаврова, Россия провела оценку ситуации на фронте и рассмотрела предложения по урегулированию конфликта. По мнению российского министра, мира можно достичь, если Украина станет нейтральным государством.

Лавров добавил, что для урегулирования конфликта следует пресечь "попытки втянуть страну в НАТО", а также ограничить проявления "неонационализма".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина настаивает на членстве в НАТО. Именно это требование является первым пунктом плана победы Владимира Зеленского. Однако союзники не готовы даже приглашать Украину в Альянс. Против этого высыпают не только Венгрия, Словакия, США и Германия. Стало известно, что не хотят видеть Украину в НАТО также Словения, Испания и Бельгия.

По мнению экспертов, сопротивление Словении может стать следствием влияния пророссийских сил, связанных с Сербией. Эти силы, вероятно, препятствуют поддержке Украины на пути в НАТО. Что касается позиции, то там тоже присутствуют пророссийские настроения. Бельгия же, по мнению экспертов, следует за позицией Германии, как и многие другие меньшие страны, ориентирующиеся на лидеров, таких как США и Германия.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что категорически выступает против приглашения Украины в НАТО прямо сейчас.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/10/28/24257125.shtml?updated
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