Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал интервью, где рассказывает, что войну в Украине хочет продолжать Европа, а в Штатах – президент-прагматик, "придающий политике человеческое лицо". Кроме того, Лавров заявил, что команда Дональда Трампа состоит исключительно из "умных" людей. Именно эти люди, заявил глава МИД страны-агрессор "не командуют Россией, а Россия не командует ими".

Сергей Лавров

Кроме того, как отмечает политолог Виктор Шлинчак, Лавров снова бросил камень в экс-президента Джо Байдена.

"Понятно, что Порошенко и Зеленский – это нацисты, которых "привели к власти на штыках". Снова рассказал, что Буча — это фейк, который создали, чтобы наказать санкциями святую и непорочную Россию", — говорит Шлинчак.

При этом Россия предлагает Штатам просто "отойти в сторону", очевидно, понимая слабость Европы и отойти от вызывающих разногласия тем.

"Словом, россияне готовят теплую ванну для встречи с Трампом. И, откровенно говоря, делают это очень профессионально. Это их цель – сесть из США и поделить зоны влияния, они этого никогда не скрывали. Вот только понимают ли в Штатах (и Китае), что очевидное усиление России вылезет и Пекину, и Вашингтону боком? – спрашивает эксперт.

При этом он добавляет, что по данным разных источников встреча Трампа с Путиным готовится на ближайшие десять дней — до 15 марта.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил информацию о том, что Соединенные Штаты временно прекратили обмениваться разведывательными данными с Украиной. Впрочем, как узнало издание Sky News, речь якобы идет только об информации, которую могут использовать Силы обороны для ударов в глубь России. Якобы другие разведывательные данные будут поступать от партнеров и дальше.



