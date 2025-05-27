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Лавров попытался объяснить риторику Трампа по отношению к Путину

Лавров издал свою версию слов Трампа, который назвал Путина "совершенно безумным".

сегодня, 14:32
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Автор:
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Slava Kot

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что риторика президента США Дональда Трампа по мирному процессу якобы связана с саботированием его попыток закончить войну в Украине со стороны некоторых европейских стран.

Лавров попытался объяснить риторику Трампа по отношению к Путину

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров на брифинге обвинил европейских представителей, которые, по его словам, провоцируют "определенные эмоции" у Трампа. Глава МИД РФ считает, что "группа европейских деятелей" саботирует его усилия по урегулированию в Украине.

"Когда он видит, что эти его усилия группа европейских представителей начинает саботировать, подталкивая Украину на безрассудные действия, включая атаки беспилотников на Москву, другие наши города и атаки по вертолету президента РФ, конечно, у него могут проявляться определенные эмоции", — сказал российский министр.

Лавров считает, что на такую риторику не стоит обращать внимание. Лавров заявил, что вместо этого нужно пытаться, чтобы Европа прекратила "саботирование" в мирном процессе, который, по его словам, поддерживает Россия, Турция и Соединенные Штаты.

"Трамп уже заявил, что это не его война. Он заинтересован в том, чтобы переговоры между Россией и Украиной продолжались. Это была, в общем, их общая инициатива с президентом Путиным", — добавил Лавров.

Напомним, что после многодневных массированных атак РФ, Трамп заявил, что "что-то произошло. Он совершенно сошел с ума!", говоря о Путине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров нашел неожиданное оправдание за массированные удары РФ по Украине. По его словам, Россия атакует Украину в ответ и таким образом наказывает "преступников".

Также "Комментарии" писали, что в Кремле цинично ответили на атаки Украины по России. По словам Пескова, это попытка Киева сорвать мирный процесс.



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