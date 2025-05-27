Лавров попытался объяснить риторику Трампа по отношению к Путину

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Slava Kot
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что риторика президента США Дональда Трампа по мирному процессу якобы связана с саботированием его попыток закончить войну в Украине со стороны некоторых европейских стран.
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников
Сергей Лавров на брифинге обвинил европейских представителей, которые, по его словам, провоцируют "определенные эмоции" у Трампа. Глава МИД РФ считает, что "группа европейских деятелей" саботирует его усилия по урегулированию в Украине.
Лавров считает, что на такую риторику не стоит обращать внимание. Лавров заявил, что вместо этого нужно пытаться, чтобы Европа прекратила "саботирование" в мирном процессе, который, по его словам, поддерживает Россия, Турция и Соединенные Штаты.
Напомним, что после многодневных массированных атак РФ, Трамп заявил, что "что-то произошло. Он совершенно сошел с ума!", говоря о Путине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лавров нашел неожиданное оправдание за массированные удары РФ по Украине. По его словам, Россия атакует Украину в ответ и таким образом наказывает "преступников".
Также "Комментарии" писали, что в Кремле цинично ответили на атаки Украины по России. По словам Пескова, это попытка Киева сорвать мирный процесс.
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