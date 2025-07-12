Лавров прибыл в Северную Корею: какой вопрос обсудит в отношении Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Северную Корею, где встретится со своей коллегой для обсуждения войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на северокорейское государственное агентство KCNA.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Сергей Лавров прибыл в северокорейский город Вонсан, известный своими ракетными и военно-морскими объектами, в пятницу, 11 июля, после участия во встрече министров иностранных дел стран АСЕАН в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

Российские пропагандисты из информагентства "ТАСС" сообщают, что во время переговоров с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй стороны, в частности, будут обсуждать полномасштабную войну России против Украины.

Южнокорейская разведка сообщила, что КНДР, вероятно, готовится отправить дополнительные войска в Россию уже в июле или августе этого года.

После визита в КНДР Сергей Лавров планирует отправиться в Китай для участия в заседании Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится 14–15 июля. Там также главный дипломат России планирует подымать вопрос войны в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — Северная Корея, вероятно, направит дополнительные войска для поддержки войны России против Украины в июле или августе. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные южнокорейской разведки.

Национальная разведывательная служба сделала такую оценку на закрытом брифинге для парламентского комитета по разведке, после того как российские СМИ сообщили, что Пхеньян направит 5000 военных строителей и 1000 саперов в Курскую область России, что является еще одним возможным признаком углубления их военного союза.



