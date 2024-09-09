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Slava Kot
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ни в одной мирной инициативе от других стран не предусмотрен вопрос прав русскоязычного населения. По словам Лаврова, это ключевая проблема. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников
Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с комментариями о возможности переговоров между Украиной и Россией, в частности, о мирных планах, которые предлагают другие страны.
Также Лавров ответил, готовы ли в Кремле обмениваться территориями с Украиной.
На вопрос о месте возможных будущих переговоров с Украиной, Лавров в своем пропагандистском заявлении в очередной раз обвинил Запад указав, что те, якобы, своей поддержкой Украины нарушают права людей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле прокомментировали возможность окончить войну в Украине мирными переговорами.
Также "Комментарии" писали о том, готов ли Путин к мирным переговорам и что должен сделать Запад, чтобы заставить российского диктатора закончить войну на условиях Украины.
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