Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ни в одной мирной инициативе от других стран не предусмотрен вопрос прав русскоязычного населения. По словам Лаврова, это ключевая проблема. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с комментариями о возможности переговоров между Украиной и Россией, в частности, о мирных планах, которые предлагают другие страны.

"Ни одна иностранная инициатива по урегулированию конфликта в отношении Украины не касается прав русскоязычного населения, это ключевая проблема", — заявил Лавров.

Также Лавров ответил, готовы ли в Кремле обмениваться территориями с Украиной.

"Несерьезно говорит о разрешении украинского конфликта как вопросе об "обмене территориями", речь идет о правах людей", — цинично сказал российский дипломат, войска страны которого неоднократно нарушали права людей в Украине.

На вопрос о месте возможных будущих переговоров с Украиной, Лавров в своем пропагандистском заявлении в очередной раз обвинил Запад указав, что те, якобы, своей поддержкой Украины нарушают права людей.

"Когда мы увидим серьезную готовность защищать те же права человека, которые Запад всегда на своих флагах гордо выносит по любому вопросу, но не по этому. Когда мы увидим такую готовность, я убежден, что мы легко договоримся о месте проведения встречи. Но сначала надо понять, что мы будем обсуждать", — сказал Лавров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле прокомментировали возможность окончить войну в Украине мирными переговорами.

Также "Комментарии" писали о том, готов ли Путин к мирным переговорам и что должен сделать Запад, чтобы заставить российского диктатора закончить войну на условиях Украины.

