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Лавров приехал в Африку и бросился танцевать (ФОТО, ВИДЕО)

В Сети насмехаются над Лавровым.

сегодня, 17:17
Автор:
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Лиля Воробьева
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В ЮАР продолжается саммит БРИКС, куда не приехал российский президент Путин, вероятно, испугался, что его могут арестовать. Вместо него приехал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом пишут российские пропагандисты.

Лавров приехал в Африку и бросился танцевать (ФОТО, ВИДЕО)

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Стало известно, что самолет Лаврова приземлился на базе ВВС ЮАР Waterkloof, находящейся в окрестностях Претории. Там российского министра встретили с традиционными песнями и плясками. Но кремлевский представитель решил пойти дальше всех остальных гостей и бросился в танец.


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Лавров приехал в Африку и бросился танцевать (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

После этого бессмысленного поступка в Сети все смеются над Лавровым и говорят, что он таким образом попытался выслужиться перед коллегами из ЮАР. Сеть буквально заполонила куча шутливых комментариев и фотолягушек.

Стоит отметить, что схожий прием устроили и для лидера Китая в ЮАР, но у него программа была несколько иной. Следовательно, в отличие от Лаврова, глава КНР почему-то не танцевал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали какие надежды с саммитом БРИКС связывают Си Цзиньпин и Путин . В Йоханнесбурге стартует ежегодный саммит БРИКС. Глава Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин рассчитывают использовать переговоры, чтобы улучшить свой международный имидж.

В материале говорится, глава Китая Си Цзиньпин прибыл сегодня на трехдневный саммит на фоне больших проблем, назревающих внутри страны: замедление экономики, кризис на рынке недвижимости и сохраняющаяся торговая напряженность из США.

Еще хуже дела у его российского коллеги Владимира Путина, который пропускает собрание развивающихся стран во избежание международного ордера на арест и выступит с речью отдаленно. Его 18-месячная война с Украиной не имеет признаков окончания и сталкивается с неудачами на поле боя.



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