Лавров пригласил Зеленского в Россию на переговоры

Руководство страны-агрессора готово принять президента Украины Владимира Зеленского в России для обсуждения двусторонних отношений. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал в интервью российским СМИ.

Сергей Лавров - фото из открытых источников

“Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, страдающих от ущерба, причиненного односторонними действиями его режима, и на эти действия, конечно, мы отвечаем, мы готовы. Пожалуйста, пусть приезжает в Москву, Сочи, Петербург, куда договорятся”, – сказал он.

Однако Лавров дал понять, что Донбасс с Зеленским в России не будут обсуждать, по его мнению, это должно происходить в Трехсторонней контактной группе.

"Где по решению нормандского формата должны рассматриваться все вопросы урегулирования непосредственно между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском. А когда он заявляет, что не будет с ними разговаривать, это плохо. Но это плохо для внутриукраинского кризиса, а для наших отношений – если у него есть, что сказать и как исправлять шаги по их разрушению, которые инициировал Киев, Зеленский и его предшественник, мы готовы это рассмотреть”, – добавил Лавров.

Напомним, вблизи украинской границы Россия сосредоточила около 112 тысяч военных, а вместе с морским и авиационным компонентом – почти 130 тысяч, что на 20 тысяч больше, чем в декабре. Если судить по тем маневрам, которые отрабатывают российские войска, то нет оснований говорить, что они готовятся к атаке и нападению. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр обороны Алексей Резников, выступая в Верховной Раде во время часа правительства. Министр сравнил действия российской армии с теми маневрами, которые она осуществляла весной прошлого года перед Пасхой. Резников подчеркнул, единственное, что настораживает, это обстановка на украино-белорусской границе, где также наблюдается концентрация войск, чего весной прошлого года не было.

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