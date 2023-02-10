Лавров призывает быть честными и справедливыми

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз выразил свою наглость, заявив, что "на Западе все громче звучат призывы к "расчленению" России". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Министр МИД РФ Сергей Лавров выступил во время торжества ко Дню дипломата, который отмечают в России. Лавров в очередной раз в ходе разговора обвинил страны мероприятия, заявив, что они хотят контролировать международный порядок. Пока Россия атакует Украину на востоке и юге, а также использует массовые запуски ракет для ударов по всей стране, Лавров заявил, что Запад планирует расчленить РФ.

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"Они решили нанести России стратегическое поражение, они решили перенять опыт Наполеона и Гитлера, откровенно декларируют цель уничтожить Россию, а также звучат призывы о расчленении страны", — говорит Лавров.

Далее российский дипломат утверждает, что Россия готова выстраивать дипломатические отношения на честных и справедливых условиях.

"Понятно, что мы не только выживем, но и выйдем из этого противостояния еще более сильными, уверенными в том, что международные отношения нужно строить на честных и справедливых условиях согласно требованиям Устава ООН", — сообщает российский дипломат.

Несмотря на заявления Лаврова о честных отношениях, Россия запустила несколько десятков ракет по территории Украины 10 февраля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Румынии и Молдовы на российские ракеты в их воздушном пространстве.

Также "Комментарии" писали, что президент Украины обнародовал план Кремля об уничтожении Молдовы, а на следующий день премьер страны ушла в отставку.