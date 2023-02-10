logo

BTC/USD

21860.41

ETH/USD

1544.83

LTC/USD

92.39

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

42.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Лавров призывает быть честными и справедливыми
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров призывает быть честными и справедливыми

Министр МИД РФ Сергей Лавров призывает быть честными и справедливыми в соответствии с требованиями Устава ООН.

сегодня, 15:34
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз выразил свою наглость, заявив, что "на Западе все громче звучат призывы к "расчленению" России". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Лавров призывает быть честными и справедливыми

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Министр МИД РФ Сергей Лавров выступил во время торжества ко Дню дипломата, который отмечают в России. Лавров в очередной раз в ходе разговора обвинил страны мероприятия, заявив, что они хотят контролировать международный порядок. Пока Россия атакует Украину на востоке и юге, а также использует массовые запуски ракет для ударов по всей стране, Лавров заявил, что Запад планирует расчленить РФ.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Они решили нанести России стратегическое поражение, они решили перенять опыт Наполеона и Гитлера, откровенно декларируют цель уничтожить Россию, а также звучат призывы о расчленении страны", — говорит Лавров.

Далее российский дипломат утверждает, что Россия готова выстраивать дипломатические отношения на честных и справедливых условиях.

"Понятно, что мы не только выживем, но и выйдем из этого противостояния еще более сильными, уверенными в том, что международные отношения нужно строить на честных и справедливых условиях согласно требованиям Устава ООН", — сообщает российский дипломат.

Несмотря на заявления Лаврова о честных отношениях, Россия запустила несколько десятков ракет по территории Украины 10 февраля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Румынии и Молдовы на российские ракеты в их воздушном пространстве.

Также "Комментарии" писали, что президент Украины обнародовал план Кремля об уничтожении Молдовы, а на следующий день премьер страны ушла в отставку.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/tass_agency/180244
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!