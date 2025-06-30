Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что масштабное увеличение оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП может привести к распаду самого Альянса. Таким образом Лавров ответил на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского, ранее предсказавшего крах России из-за перерасходов на войну.

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Во время заседания Совета министров иностранных дел стран ОДКБ Сергей Лавров обратился к Сикорскому и сделал прогноз о развале НАТО.

"Наверное, он (Сикорский) предполагает, если он такой предсказатель, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации", — сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что, в отличие от стран Запада, Россия якобы намерена сокращать оборонные расходы, которые, по его словам, уже достигли "исторических максимумов" со времен СССР – 6,3% ВВП или 13,5 трлн рублей в 2025 году. Лавров похвалил Путина за "здравый смысл" в принятии финансовых решений, несмотря на то, что именно российский диктатор начал войну, чем повлиял негативно на экономику РФ, в частности благодаря санкциям Запада.

На саммите НАТО в Гааге страны-члены согласились повысить оборонные бюджеты до 5% ВВП к 2035 году. Это самое большое увеличение со времен Холодной войны. Основной целью такого решения стала попытка обеспечить устойчивость и безопасность в условиях опасной ситуации, в частности со стороны России.

Текущая цель в 2% ВВП была введена еще в 2014 году после оккупации Крыма Россией. С началом полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году страны Североатлантического союза стали пересматривать свои подходы на безопасность. По оценкам западных исследований, нападение России на страны НАТО возможно в промежутке от 2 до 5 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО Марк Рютте ответил Путину по поводу "страшилок" перед нападением РФ на Альянс.

Также "Комментарии" писали, что Лавров заявил об окончательной потере здравого смысла у двух лидеров мира.