Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал атаку РФ на самолет Урсули фон дер Ляйен. Его слова приводит пропагандистское агентство ТАСС.

Лавров прокомментировал атаку РФ на самолет Урсулы фон дер Ляйен

"Вот недавно совсем Урсулу фон дер Ляйен чуть мы "не угробили", которая летала тут на самолете или вертолете по разным государствам, науськивая их против нашей страны. И вдруг заявили, что Россия "выключила" GPS и самолет или вертолет мог потерпеть крушение. Потом сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали", — заявил Лавров.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вероятная атака с целью вмешательства со стороны России, направленная против Урсулы фон дер Ляйен, вывела из строя GPS-навигационные системы в болгарском аэропорту и заставила самолет президента Европейской Комиссии приземлиться, используя бумажные карты, пишет Financial Times.

В воскресенье днем самолет, перевозивший фон дер Ляйен в Пловдив, был лишен электронных навигационных средств при подходе к городскому аэропорту, что, по словам трех чиновников, информировавших об инциденте, было расценено как операцию вмешательства России. "GPS-сигнал по всей зоне аэропорта выключился", – сказал один из чиновников.

Они добавили, что после часа кружения над аэропортом пилот самолета принял решение усадить его вручную, используя аналоговые карты. "Это было определенно препятствием".

За комментариями издание обратилось в Кремль и Европейскую комиссию. Управление воздушного движения Болгарии подтвердило инцидент в заявлении для Financial Times . "С февраля 2022 года наблюдается заметное увеличение количества случаев глушения [ GPS ] и подмены сигналов", – говорится в сообщении. "Эти препятствия нарушают точный прием сигналов [ GPS ], что приводит к различным эксплуатационным проблемам для самолетов и наземных систем".